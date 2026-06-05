FIFA proíbe entrada nos estádios do Mundial com garrafas de água reutilizáveis

A FIFA anunciou, a uma semana do início do Mundial 2026, que os adeptos não poderão levar garrafas de água reutilizáveis para os 16 estádios do torneio na América do Norte, incluindo alguns sem espaços à sombra.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o organismo máximo do futebol mundial afirmou que a decisão de proibir as garrafas — que poderiam ser atiradas — visava “prevenir riscos e lesões para jogadores e espetadores“. “A FIFA está empenhada em proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, adeptos, voluntários e funcionários”, declarou.

A FIFA afirmou que alguns dos 16 estádios já tinham proibido os adeptos de levarem garrafas de água, pelo que a política se aplicaria a todos eles.

O diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, Andrew Giuliani, disse na quinta-feira que as conversações com a FIFA sobre a decisão estão em curso. “Certamente, entendemos que os adeptos com garrafas – se houver algo congelado lá, podem atirá-las, usá-las como arma“, disse Giuliani a um grupo de repórteres, na quinta-feira, num evento de abertura do Mundial em Miami.

“Isso é algo que, francamente, ainda estamos a discutir com a FIFA. Eles fizeram o anúncio ontem [quarta-feira], por isso não quero comentar sobre isso ainda”, acrescentou.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também esteve no evento em Miami Beach na noite de quinta-feira, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas.

As regras da FIFA para os estádios permitiam aos adeptos levar garrafas transparentes e reutilizáveis com capacidade de até um litro. A atualização mais recente do “Código de Conduta nos Estádios”, datada de terça-feira, refere que ,”para que não restem dúvidas, as garrafas de água reutilizáveis não podem ser levadas para o estádio”.

Um grupo de adeptos ingleses criticou na quinta-feira a mudança. “Naturalmente, o primeiro pensamento dos adeptos é que esta é apenas mais uma forma de angariar dinheiro”, disse o grupo de adeptos Free Lions, em comunicado.

A água, os refrigerantes e os sumos vendidos nos estádios do Mundial serão fornecidos exclusivamente pela Coca-Cola, patrocinadora de longa data da FIFA.

“Em todas as nossas discussões”, disse o grupo de adeptos de Inglaterra, “a disponibilidade de água gratuita nos estádios foi um ponto crucial e a FIFA garantiu-nos que isso iria acontecer”.

Portugal vai disputar o Grupo K do Mundial2026 e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 de Lisboa). Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).