⛽ Gasóleo vai subir, mas gasolina desce para a semana

Os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferenciado na próxima semana, após uma descida acentuada esta semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir quatro cêntimos e a gasolina deverá descer um cêntimo, de acordo com os dados do ACP. Contudo, esta descida poderá ser anulada por uma eventual diminuição do desconto extraordinário do ISP.

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas, para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

Esta semana, tanto o gasóleo como a gasolina desceram 8,6 cêntimos, uma descida inferior aos 12 cêntimos que eram antecipados pelo mercado, tendo em conta a redução do desconto extraordinário do ISP em 1,9 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina. O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis.

De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel regista um aumento acumulado de 24,2 cêntimos e a gasolina de 23,4 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,37%, para 94,66 dólares por barril, e caminham para um ganho semanal de 2,84% — depois da descida de 11,1% na semana anterior — o primeiro em três semanas.

Os preços do ouro negro estão a aliviar depois de Omã ter dito que as operações no porto de Mina al Fahal estão a decorrer normalmente, na sequência de uma notícia da Reuters que dava conta de que os carregamentos de petróleo tinham sido suspensos na sequência de uma explosão.

Mas o ganho semanal é justificado pelo recrudescimento dos combates no Médio Oriente, com as negociações de paz entre os EUA e o Irão a arrastarem-se e o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, ainda limitado.