⛽Governo volta a alterar apoios ao ISP com reforço do desconto no gasóleo

O Governo vai voltar a alterar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tendo em conta a esperada subida dos preços do gasóleo e da descida dos preços da gasolina na próxima semana. O apoio sobre o gasóleo sobe 0,7 cêntimos, enquanto sobre a gasolina desce marginalmente (0,02 cêntimos).

Na portaria publicada em Diário da República esta sexta-feira à tarde, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina que são de “51,45 euros e de 41,97 euros por 1000 litros, respetivamente”. Esta semana, o apoio atingiu 43,80 euros para o gasóleo e 42,18 euros para a gasolina por cada mil litros.

Esta decisão resulta da “perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida do preço do gasóleo rodoviário e uma descida do preço da gasolina sem chumbo”, explica a portaria. De acordo com os dados do ACP, os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferenciado na próxima semana, após uma descida acentuada esta semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir quatro cêntimos e a gasolina deverá descer um cêntimo.

Esta semana, tanto o gasóleo como a gasolina desceram 8,6 cêntimos, uma descida inferior aos 12 cêntimos que eram antecipados pelo mercado, tendo em conta a redução do desconto extraordinário do ISP em 1,9 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina. O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis.

De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel regista um aumento acumulado de 24,2 cêntimos e a gasolina de 23,4 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 1,68%, para 93,59 dólares por barril, mas caminham para um ganho semanal de 1,49% — depois da descida de 11,1% na semana anterior –, o primeiro em três semanas.

Os preços do ouro negro estão a aliviar depois de Omã ter dito que as operações no porto de Mina al Fahal estão a decorrer normalmente, na sequência de uma notícia da Reuters que dava conta de que os carregamentos de petróleo tinham sido suspensos na sequência de uma explosão. Mas o ganho semanal previsto — e que tem vindo a diminuir ao longo do dia — é justificado pelo recrudescimento dos combates no Médio Oriente, com as negociações de paz entre os EUA e o Irão a arrastarem-se e o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, ainda limitado.