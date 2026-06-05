Grupo Visabeira fica a mandar sozinho na construtora HCI

A Visabeira notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a compra do restante capital que não detinha na HCI Construções, que foi responsável pela construção de edifícios emblemáticos como a sede da EDP, a Fundação Champalimaud ou o Hospital da Luz.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela Visabeira Construções, S.A., do controlo exclusivo sobre a empresa HCI – Construções, S.A., atualmente detida e controlada em conjunto pela Visabeira Construções e pela H-MBO, SGPS, S.A.”, lê-se na informação divulgada pela AdC.

O grupo detido por Fernando Campos Nunes, que esta semana falhou a OPA sobre a Martifer ao captar poucas ações junto dos pequenos investidores, tinha entrada no capital da HCI no final de 2023 para reforçar a capacidade na atividade de construção e engenharia civil.

Nessa altura, a Visabeira referiu que os até então donos da HCI, fundada em 1979 e que tem sede em Lisboa, se iriam manter como acionistas e também a equipa de gestão ficaria “inalterada” nessa primeira fase, em que procuraria “potenciar sinergias entre as duas empresas em termos nacionais”.

Na área da reabilitação e reconstrução, a empresa tem no portefólio intervenções na sede do Banco de Portugal, na Assembleia da República ou no antigo edifício do Diário de Notícias, igualmente na capital portuguesa.