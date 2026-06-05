Hoje nas notícias: IVA a 6%, carros autónomos e Spinumviva
Dos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.
Quase metade dos municípios portugueses está a demorar mais tempo a pagar aos fornecedores. Em breve vão ser divulgadas as regras para testar veículos autónomos nas estradas. Entretanto, a Vanguard vai fazendo reformas no negócio e o PSD prepara-se para alargar o IVA a 6%. O recurso do primeiro-ministro no caso Spinumviva está nas mãos dos novos juízes do Ratton. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.
PSD quer IVA a 6% na reabilitação urbana com efeitos a 2008
O PSD propõe que as empreitadas de reabilitação urbana feitas em imóveis ou espaços públicos em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) possam também beneficiar de IVA a 6% “independentemente da aprovação de uma operação de reabilitação urbana”. O projeto de lei que entrou no Parlamento esta semana introduz uma norma de “interpretação autêntica” com aplicação retroativa que, assim, produz efeitos a 2008. Para os fiscalistas ouvidos pelo Jornal de Negócios, trata-se de uma proposta “revolucionária”, mas, também, uma boa notícia para o setor da construção. Caso o diploma seja aprovado, trata-se de uma contradição do Supremo Tribunal Administrativo e o fim ao braço de ferro entre Fisco e contribuintes, que recebem pedidos adicionais de IVA.
Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).
Quase metade dos municípios leva mais tempo a pagar
Quase metade (48%) dos municípios portugueses está a demorar mais tempo a pagar aos fornecedores. No ano passado, o concelho de Setúbal registou o pior desempenho do país, tendo precisado de meio ano (mais precisamente 174 dias) para regularizar faturas, conforme consta na análise à Conta Geral do Estado. A situação agravou-se ao ponto de haver empresas a recusar a prestação de serviços à câmara. Entre os pagadores mais demorados encontram-se ainda Melgaço, Caminha, Esposende e Tábua, enquanto os mais rápidos são Vimioso e Azambuja são os mais rápidos e pagam as contas no imediato. No cômputo geral, o desempenho financeiro das autarquias tem melhorado ao longo dos anos.
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Vanguard Properties reestrutura negócio em Portugal
A promotora imobiliária Vanguard Properties alterou por completo a estratégia e está a reestruturar o negócio em Portugal. Após a saída do anterior CEO, José Cardoso Botelho, que foi sucedido no cargo por Henrique Rodrigues da Silva, a política da empresa tem sido a de emagrecer a estrutura. Mantém-se no país, mas com menos custos fixos e uma operação que, por definição, procura maximizar os resultados financeiros, em vez de se assumir como player permanente que acompanha todas as fases dos projetos, não apenas a sua conceção. Por exemplo, em Grândola, o projeto “Muda Reserve” que representou um investimento de 200 milhões de euros, com o objetivo de construir perto de 200 casas, não está a ser executado e até haverá instruções para a sua alienação, em pacote, a terceiros.
Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso livre).
Testes a carros autónomos arrancam em julho
Portugal já definiu os requisitos para veículos, condutores e operadores de condução autónoma. Num decreto-lei a que o Jornal de Negócios teve acesso, que foi promulgado e entra em vigor dentro de 30 dias, cria-se, pela primeira vez, um regime jurídico específico para a realização de testes de condução autónoma e de sistemas de conectividade na via pública, nomeadamente os limites gerais de velocidade constantes do Código da Estrada, que são reduzidos em 20 quilómetros por hora, e os de taxa de álcool previstos no Código da Estrada, onde também há um corte para 0,2 g/l e 0,5 g/l para o condutor do carro em testes ou supervisor. O Governo considerou ainda ser necessário proceder ao aumento do valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, cujo capital mínimo é o quádruplo do habitual.
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Recurso de Montenegro na mão de novos juízes do TC
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou novo recurso ao Tribunal Constitucional para manter em sigilo informações sobre serviços prestados pela empresa familiar Spinumviva e saldos bancários. O recurso será decidido pelos novos juízes do Palácio Ratton, eleitos a 12 de junho, após acordo entre PSD, PS e Chega, recorda o semanário Expresso. Neste recurso interposto no passado mês de maio, o gabinete do líder do Governo garante que não haverá “matéria nova”. Ao que o matutino da Impresa apurou, não se trata de tentar travar a divulgação dos clientes, dado que esses já são do domínio público, mas dos serviços que prestou e dos saldos das contas bancárias.
Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).
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