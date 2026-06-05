Comércio

Jerónimo Martins e Finançor compram retalhista com 7 supermercados e cash&carry nos Açores

  • Lusa e ECO
  • 19:59
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Sociedade EMATER conta com quatro supermercados da insígnia Guarita e três cash&carry distribuídos pelas ilhas Terceira, Pico e São Jorge, nos Açores. Operação comunicada à Autoridade da Concorrência.

A Finançor Distribuição Alimentar notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre a EMATER, anunciou o regulador.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela Finançor Distribuição Alimentar, Lda. (FDA), de controlo exclusivo da EMATER- Empresa Abastecedora de Mercearias Terceirense, S.A. (EMATER) através da aquisição da maioria do capital social da empresa”, lê-se na informação divulgada pela AdC.

A Finançor Distribuição Alimentar, controlada pela Jerónimo Martins e pelo agrupo açoriano Finançor, opera lojas Pingo Doce na Região Autónoma dos Açores.

Por sua vez, a EMATER é uma sociedade anónima, que se dedica ao comércio por grosso e a retalho de géneros alimentícios nas ilhas Terceira, Pico e São Jorge, nos Açores, onde conta com quatro supermercados da insígnia Guarita e três cash&carry.

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