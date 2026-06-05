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John Lobb, sapatos de luxo da Hermès, abrem nova fábrica no Reino Unido

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A marca do grupo Hermès vai transferir a produção para uma nova unidade no centro da cidade inglesa de Northampton. A conclusão está prevista para 2029.

John Lobb

A marca de calçado John Lobb anunciou esta quinta-feira a construção de uma nova fábrica no centro de Northampton, em Inglaterra, cuja conclusão está prevista para 2029. Segundo um comunicado do grupo Hermès, a unidade substituirá a atual oficina histórica, também em Northampton.

O projeto pretende manter a produção da John Lobb numa região associada à indústria do calçado e à formação de artesãos especializados no Reino Unido. A nova fábrica será concebida de acordo com as metas ambientais do grupo Hermès, procurando mais eficiência energética e melhores condições de trabalho, segundo o grupo Hermès. Manter-se-ão os 150 passos obrigatórios para a produção de um par de sapatos da marca.

O novo espaço permitirá articular produção, inovação e transmissão de conhecimento, garante ainda a Hermès. A John Lobb produz calçado há mais de 150 anos, incluindo modelos por medida no atelier de Paris e coleções de pronto a vestir na fábrica de Northampton.

A marca britânica pertence ao grupo Hermès desde 1976 e conta atualmente com 18 lojas em diferentes mercados, entre os quais Paris e Tóquio. A mudança para a nova unidade deverá assegurar a continuidade da produção da marca em Northampton.

A abertura de fábricas e oficinas tem sido uma das estratégias da Hermès no últimos. A marca francesa tem inaugurado ateliers por toda a França.

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