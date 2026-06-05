Neinor Homes lidera reputação algorítmica do setor imobiliário cotado em Espanha, segundo o RepIndex.AI

A Neinor Homes consolidou-se como a promotora imobiliária cotada com melhor posicionamento reputacional junto dos principais modelos de inteligência artificial, segundo o mais recente relatório elaborado pela RepIndex.AI sobre o comportamento reputacional do setor residencial espanhol nos primeiros cinco meses de 2026.

O estudo, que analisa a perceção gerada por modelos como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, DeepSeek e Qwen entre janeiro e maio deste ano, coloca a Neinor Homes na liderança com um Índice de Reputação Algorítmica (IRA) de 65,5 pontos, à frente da Metrovacesa e da AEDAS Homes.

A plataforma destaca que a empresa conseguiu manter uma evolução estável ao longo do período analisado, melhorando 1,7 pontos face ao início do exercício e reforçando especialmente indicadores relacionados com a qualidade da evidência documental e a gestão de controvérsias. Segundo o relatório, a força reputacional da Neinor assenta numa elevada credibilidade dos seus resultados corporativos, numa narrativa consistente sobre crescimento e numa exposição limitada a riscos reputacionais relevantes.

Um dos aspetos mais valorizados pelos modelos de inteligência artificial é a capacidade da promotora para gerar informação verificável e sustentada por fontes corporativas, financeiras e regulatórias. A métrica de robustez da evidência melhorou mais de seis pontos durante o período analisado, enquanto a gestão de controvérsias se manteve acima dos 87 pontos, uma das classificações mais elevadas do mercado residencial espanhol.

O relatório assinala ainda que a integração da AEDAS Homes, concluída durante o exercício, contribuiu para reforçar a visibilidade corporativa da Neinor junto dos modelos de inteligência artificial, consolidando a sua posição como principal operador residencial cotado em Espanha.

A RepIndex.AI conclui que o principal desafio reputacional da Neinor Homes passa agora por reforçar a sua presença em meios internacionais de elevada autoridade, como Bloomberg, Reuters ou Financial Times, com o objetivo de melhorar a métrica de Autoridade das Fontes e ampliar a vantagem face aos seus concorrentes.

Segundo Carlota Fernández, COO da RepIndex.AI, «a Neinor Homes conseguiu construir uma narrativa empresarial sólida e consistente que as inteligências artificiais identificam de forma positiva, tornando-a uma referência reputacional no setor promotor espanhol».