Portugal já pode exportar mirtilos para Israel
Israel vai agora emitir licenças a qualquer empresa que solicite a importação de mirtilos provenientes de Portugal.
Portugal já está habilitado a exportar mirtilos frescos para Israel, após ter sido concluído o processo de estabelecimento de requisitos fitossanitários, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
“Foi concluído o processo de estabelecimento de requisitos fitossanitários para a exportação de mirtilos para Israel”, anunciou, em comunicado.
Israel vai agora emitir licenças a qualquer empresa que solicite a importação de mirtilos provenientes de Portugal.
Segundo a mesma nota, os interessados neste processo devem contactar os serviços regionais da DAGV para que sejam realizadas inspeções fitossanitárias para a emissão dos respetivos certificados.
A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.
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