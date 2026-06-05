Agricultura

Portugal já pode exportar mirtilos para Israel

  • Lusa
  • 14:35

Israel vai agora emitir licenças a qualquer empresa que solicite a importação de mirtilos provenientes de Portugal.

Portugal já está habilitado a exportar mirtilos frescos para Israel, após ter sido concluído o processo de estabelecimento de requisitos fitossanitários, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

“Foi concluído o processo de estabelecimento de requisitos fitossanitários para a exportação de mirtilos para Israel”, anunciou, em comunicado.

Israel vai agora emitir licenças a qualquer empresa que solicite a importação de mirtilos provenientes de Portugal.

Segundo a mesma nota, os interessados neste processo devem contactar os serviços regionais da DAGV para que sejam realizadas inspeções fitossanitárias para a emissão dos respetivos certificados.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.

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