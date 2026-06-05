PSD propõe IVA a 6% nas áreas de rebitilitação urbana com retroativos a 2008
Proposta social-democrata esclarece que empreitadas terão IVA a 6% desde que estejam situadas numa Área de Reabilitação Urbana, sem que seja obrigatória a aprovação de uma Operação pela câmara.
O PSD entregou uma proposta ao Parlamento que prevê que as empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou espaços públicos situados em áreas de reabilitação urbana (ARU) beneficiem de IVA à taxa de 6%, “independentemente da aprovação de uma operação de reabilitação urbana”. Em causa está uma norma de “interpretação autêntica” que teria aplicação retroativa a 2008, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios.
Se vier a ser aprovada, a medida irá contrariar a posição que tem vindo a ser assumida pelo Supremo Tribunal Administrativo, que até já uniformizou jurisprudência nesta matéria, e colocar um ponto final no braço de ferro que se arrasta há anos, com o Fisco a efetuar liquidações adicionais de milhões de euros às empresas de construção. Fiscalistas ouvidos pelo jornal classificam a proposta de “revolucionária”, e uma boa notícia para o setor da construção: algumas construtoras, confrontadas com estas despesas imprevistas, estariam em risco de ter de encerrar atividade.
Foi em 2008 que passou a aplicar-se o IVA a 6% às obras de reabilitação urbana, para as tornar mais atrativas. Mas a medida foi sendo alterada — e se, de início, o Fisco considerava que era suficiente que a obra estivesse localizada numa ARU, agora o entendimento é de que isso não basta, exigindo-se que exista também uma operação de reabilitação urbana (ORU) para aprovada para aquela zona pela câmara municipal.
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