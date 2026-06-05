Quarta edição dos Bluewave Days impulsiona a proteção do Mediterrâneo com mais de 50 atividades no litoral espanhol

Os Bluewave Days, organizados pela Bluewave Alliance e promovidos pela ISDIN, realizam a sua quarta edição entre 6 e 14 de junho, com mais de 50 atividades destinadas a sensibilizar para a importância de proteger e regenerar o Mar Mediterrâneo. As iniciativas decorrerão em vários pontos do litoral espanhol, desde a Costa Brava até Almería e às Ilhas Baleares.

Segundo a Bluewave Alliance, esta iniciativa sem fins lucrativos conta este ano com a colaboração de cerca de 80 entidades, entre instituições, empresas, projetos de sustentabilidade e organizações dedicadas à conservação marinha. No total, espera-se a participação de mais de 2.500 pessoas nas atividades programadas.

Entre as propostas destacam-se workshops sobre biodiversidade marinha, ações de recolha de resíduos em praias e debaixo de água, cursos de fotografia subaquática e mergulho sustentável, além de atividades educativas e exposições artísticas. «O objetivo é aproximar os cidadãos dos tesouros do Mediterrâneo, para que conheçam os desafios enfrentados pelo mar mais poluído do mundo e participem ativamente na sua proteção», explicou a organização.

O evento principal dos Bluewave Days será o Simpósio, que terá lugar a 11 de junho. O encontro reunirá especialistas internacionais, entre os quais o explorador subaquático Héctor Salvador, o professor Miquel Canals e a ativista climática Olivia Mandle, que debaterão a saúde do Mediterrâneo e os desafios da sua conservação.

Especialistas internacionais

O Simpósio contará ainda com a participação de figuras de destaque como Maria Barbena e Pol Ramos, cofundadores da produtora do documentário Waves of Tomorrow, bem como Purificación Canals, bióloga e coordenadora da Global Network of MPA. A campeã olímpica e embaixadora da ISDIN, Ona Carbonell, fará também uma intervenção especial durante o evento.

A iniciativa culminará com a Bluewave Awards Night, cerimónia que distinguirá três referências internacionais pelo seu contributo para a recuperação do Mediterrâneo. Este ano, os premiados serão Álex Aguilar, pelos seus avanços científicos; Josep Pascual, pelo seu compromisso com a conservação dos ecossistemas marinhos; e Carlota Bruna, pelo seu trabalho de divulgação ambiental.

No âmbito dos Bluewave Days será igualmente realizado o Bluewave Fest, que concentrará atividades de participação cidadã em 36 localidades do litoral mediterrânico. Estas ações incluem workshops sobre o impacto das alterações climáticas nas gorgónias, sessões de mergulho sustentável e limpezas de praias em localidades como Blanes, Llafranc, Maiorca e Almería.

Atividades para todos os públicos

Na Costa Brava, os participantes poderão frequentar cursos de fotografia subaquática para documentar a biodiversidade marinha, workshops sobre os impactos das alterações climáticas e ações de recolha de resíduos no mar e em praias. Em Valência, Maiorca, Formentera e Almería decorrerão atividades semelhantes, incluindo ações educativas e sessões de imersão para promover a proteção dos ecossistemas marinhos.

Paralelamente, até 7 de junho, o Port Olímpic de Barcelona acolherá a exposição Corales, do artista Felipe Costa. As obras estarão disponíveis para venda e os fundos angariados serão destinados à Coral Soul, uma iniciativa comprometida com a conservação dos ecossistemas de coral.

A Bluewave Alliance destacou que a sua missão é proteger e regenerar os ecossistemas do Mediterrâneo através da união entre ciência, inovação e compromisso social. «Procuramos transformar conhecimento em soluções reais, tangíveis e escaláveis que garantam a recuperação do Mediterrâneo para as futuras gerações», afirmou a organização.

Uma aliança pelo Mediterrâneo

Desde a sua criação, a Bluewave Alliance tem funcionado como uma plataforma colaborativa que integra a comunidade científica, os setores público e privado e organizações dedicadas à conservação marinha. O seu trabalho inclui tanto a implementação de projetos de restauração de habitats marinhos como iniciativas de educação e sensibilização destinadas a promover uma consciência coletiva.

A ISDIN, laboratório internacional líder em fotoproteção e dermatologia em Espanha, é o principal impulsionador desta aliança. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa reafirma o seu compromisso com o planeta e com a saúde das pessoas através do seu programa de responsabilidade social empresarial. Reconhecida como o primeiro laboratório espanhol BCorp, a ISDIN tem liderado projetos inovadores nas áreas ambiental e dermatológica.

Para mais informações sobre as atividades dos Bluewave Days e formas de participação, a organização convida os interessados a visitar o seu website oficial.