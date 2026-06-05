Mobilidade

Regras para testes a carros autónomos nas estradas portuguesas chegam em julho

  • ECO
  • 9:13

Em causa estão as regras para os limites gerais de velocidade previstos do Código da Estrada, que são reduzidos em 20 quilómetros por hora, e os de taxa de álcool, nos quais também haverá alterações.

Portugal já definiu os requisitos para veículos, condutores e operadores de condução autónoma. Num decreto-lei que foi promulgado e entra em vigor dentro de 30 dias, a que o Jornal de Negócios teve acesso, cria-se, pela primeira vez, um regime jurídico específico para a realização de testes de condução autónoma e de sistemas de conectividade na via pública.

Em causa estão as regras para os limites gerais de velocidade previstos do Código da Estrada, que são reduzidos em 20 quilómetros por hora, e os de taxa de álcool, nos quais também haverá alterações para 0,2 g/l e 0,5 g/l para o condutor do carro em testes ou supervisor, segundo a mesma publicação.

O Governo considerou ainda ser necessário proceder ao aumento do valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, cujo capital mínimo é o quádruplo do habitual e deve cobrir a reparação de danos corporais ou materiais causados a terceiros pelos carros-robôs. A nível regulatório, a realização dos testes fica sujeita a autorização prévia do IMT, exigindo a respetiva licença. A notícia surge alguns dias depois de vir a público que o trio de tecnológicas Uber, WeRide e Avomo está a preparar a entrada de serviços de robotáxi na Península Ibérica. O plano é implementarem o primeiro veículo autónomo comercial na cidade de Madrid.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Regras para testes a carros autónomos nas estradas portuguesas chegam em julho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Vai ser possível testar veículos autónomos na estrada

Mónica Silvares,

O objetivo desta medida é não só “acelerar a inovação em Portugal”, neste setor, mas também salvaguardar questões de segurança para condutores, peões, operadores e veículos.