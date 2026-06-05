Segurança Social lança simuladores que permitem conhecer direitos sociais sem sair de casa



Em maio do ano passado, a Segurança Social lançou um conjunto de simuladores digitais que prometem mudar a forma como os cidadãos conhecem e acedem aos seus direitos sociais. Um ano depois, os números falam por si: 1,5 milhões de simulações de pensões só em 2025 e 250 mil no simulador de apoio jurídico. No segundo episódio do podcast Simplifica, do ECO com apoio da Segurança Social, Joana Vallera, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, explicou como funcionam estas ferramentas e o que mudou recentemente.



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No centro do ecossistema digital está o simulador de prestações sociais, que cobre 43 apoios diferentes, desde o abono de família ao rendimento social de inserção. A lógica é que o cidadão responda a um pequeno questionário e o sistema diz-lhe, de forma clara, a que prestações tem direito. “De uma forma simples, de uma forma simplificada”, descreve Joana Vallera, sublinhando que é muito difícil que as pessoas consigam navegar sozinhas por 43 benefícios diferentes. Quem tiver direito a algum apoio pode, a partir daí, fazer o pedido diretamente através da Segurança Social Direta, sem precisar de se deslocar a um balcão.

Mas, entretanto, o simulador ganhou uma nova funcionalidade que permite a quem se autenticar passar a ter os seus dados pré-preenchidos com a informação que a Segurança Social já tem registada. Ainda assim, o utilizador pode alterar esses valores para fazer simulações hipotéticas, sem que isso altere os dados reais do seu processo.

Quatro dos oito simuladores disponíveis são mais específicos, pensados para simular apoios em caso de desemprego, doença, abono de família e parentalidade, e avançam também com o valor estimado do apoio.

O simulador de pensões é, de longe, o mais utilizado, aponta a responsável. Redesenhado, apresenta agora três cenários distintos: a data a partir da qual é possível reformar-se com penalização, a data de reforma sem qualquer penalização e a idade legal de reforma, atualmente os 66 anos e 9 meses. “Normalmente as simulações eram feitas quase com tentativa e erro”, admitiu Joana Vallera, que diz que agora é possível ter um valor real e mais fiável. A ferramenta também permite verificar a carreira contributiva e reportar eventuais erros diretamente na plataforma.

As pessoas podem, sem sair de casa, sem se deslocar a um balcão, em qualquer sítio, na praia, no café, com os amigos, fazer uma simulação e perceber a que benefícios têm direito Joana Vallera Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Informática da Segurança Social

Complementar ao simulador de pensões é o dos certificados de reforma, descrito pela responsável como “uma espécie de PPR do Estado”. Os trabalhadores podem optar por descontar 2%, 4% ou 6% do salário para um regime de capitalização que se traduz num acréscimo à pensão futura. O simulador permite calcular o impacto de cada uma dessas opções.

“As pessoas podem, sem sair de casa, sem se deslocar a um balcão, em qualquer sítio, na praia, no café, com os amigos, fazer uma simulação e perceber a que benefícios têm direito”, resume Joana Vallera. Uma informação simples, disponível a um clique.

Assista ao episódio completo do Simplifica – O Podcast sobre a Transformação Digital da Segurança Social no vídeo abaixo. Se preferir, ouça a versão podcast no Spotify ou na Apple Podcasts.