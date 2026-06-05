Setor das bebidas espirituosas em Espanha destaca aposta na inovação e internacionalização para enfrentar a transformação do consumo

O setor das bebidas espirituosas em Espanha encerrou 2025 num contexto de transformação do consumo, apostando na inovação, na internacionalização e na criação de valor, segundo o “Relatório Socioeconómico Setorial” apresentado pela Espirituosos España no Congresso Nacional de Bebidas Espirituosas, realizado em Alicante.

A comercialização total situou-se em 173 milhões de litros, menos 3,8% do que em 2024. Esta descida reflete uma evolução para um modelo de consumo orientado para o valor, em que o consumidor privilegia a qualidade e a experiência, embora beba com menor frequência. A entidade salienta ainda o impacto da inflação, com aumentos acumulados dos preços entre 20% e 30% nos últimos cinco anos, o que afetou toda a cadeia de valor e teve um impacto negativo nos custos.

A hotelaria continua a ser o principal canal de consumo, concentrando 58,6% do volume comercializado, face a 41,4% do canal alimentar. Além disso, consolida-se o consumo diurno em momentos como o aperitivo, o brunch ou o afterwork. A despesa média anual per capita fora de casa situa-se nos 52 euros, face aos 9 euros do consumo doméstico, reforçando a importância da restauração e hotelaria como geradoras de valor e emprego.

Por categorias, os licores lideraram em volume com 24,9%, seguidos do whisky (22,2%), gin (16,6%) e rum (15,3%). O brandy representou 6,9%, a vodka 5,2%, o anis 4,8%, os cocktails prontos a consumir (Ready to Drink) 3,1% e a tequila 0,9%.

O relatório destaca que a inovação se consolidou como motor de crescimento. Os cocktails Ready to Drink cresceram 21,1% em 2025, enquanto as categorias com baixo teor alcoólico ou sem álcool ganharam relevância, respondendo à procura crescente por maior liberdade de escolha.

Além disso, o setor mantém uma forte presença territorial com mais de 3.800 centros de produção e cerca de 3.500 destilarias artesanais, onde as pequenas e médias empresas representam 80% do tecido produtivo.

Segundo os dados do relatório, Espanha consolidou-se como o sexto maior produtor de bebidas espirituosas da União Europeia e mantém a internacionalização como uma alavanca estratégica de crescimento. Em 2025, as exportações atingiram 1.510 milhões de euros, mais 4,7% do que no ano anterior, representando 28,3% das vendas internacionais de bebidas e aproximadamente 2% das exportações agroalimentares espanholas. Em volume, as exportações cresceram 7,7%, ultrapassando as 718 mil toneladas, com um excedente comercial de 253 milhões de euros.

O diretor da Espirituosos España, Bosco Torremocha, sublinhou que «Espanha dispõe de ativos extraordinários para enfrentar esta transformação: empresas sólidas, marcas reconhecidas internacionalmente, uma estreita ligação à hotelaria e à gastronomia, forte presença territorial e uma comprovada capacidade de inovação. O desafio não passa apenas por vender mais volume, mas por gerar mais valor para o consumidor, para a hotelaria, para os territórios e para a economia espanhola».

A organização destacou igualmente o compromisso social e ambiental do setor. Nos últimos 25 anos, foram investidos mais de 30 milhões de euros em campanhas de prevenção e sensibilização para o consumo responsável e para a prevenção do consumo de álcool por menores. A sustentabilidade reflete-se também na gestão de resíduos, na eficiência energética, na redução do consumo de água e na valorização de subprodutos. Além disso, está a ser implementada rotulagem digital através de códigos QR para disponibilizar informação sobre ingredientes, valores nutricionais, sustentabilidade e consumo responsável.