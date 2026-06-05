SpaceX quer avaliação de 1,78 biliões com aposta na IA

A SpaceX quer alcançar uma avaliação de 1,78 biliões de dólares na entrada em bolsa, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês), apoiada numa previsão de forte crescimento da área de inteligência artificial. A operação de dispersão de capital em bolsa pode levantar até 86 mil milhões de dólares e será liderada pela Goldman Sachs, que superou Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup, Bank of America e UBS.

De acordo com projeções da Goldman Sachs apresentadas a um potencial investidor, as receitas da divisão de IA deverão passar de 3,2 mil milhões de dólares em 2025 para 322 mil milhões em 2030, cerca de 100 vezes mais. A receita total do grupo deverá crescer de 18,7 mil milhões de dólares no ano passado para 474 mil milhões em 2030.

A SpaceX registou um EBITDA ajustado de 6,6 mil milhões de dólares em 2025 e fluxo de caixa livre negativo de 13,8 mil milhões no ano passado, segundo os números citados pelo FT. A Goldman prevê que o EBITDA ajustado suba para 352 mil milhões de dólares em 2030 e que o grupo passe a gerar fluxo de caixa livre positivo de 72 mil milhões em 2031.

A avaliação proposta depende sobretudo da divisão de IA, que perdeu 6,4 mil milhões de dólares em 2025 e cujo mercado endereçável é estimado no prospeto em 26,5 biliões de dólares. Esse valor compara com cerca de dois biliões de dólares para a Starlink e para as operações espaciais do grupo.

A Goldman prevê ainda que a Starlink gere 144 mil milhões de dólares de receita em 2030, menos de metade da divisão de IA, enquanto a área de foguetões deverá chegar a 8,3 mil milhões, contra 4,1 mil milhões no ano passado.