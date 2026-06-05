SpaceX quer avaliação de 1,78 biliões com aposta na IA
Projeções da Goldman Sachs preveem que receitas de IA da SpaceX subam de 3,2 mil milhões para 322 mil milhões de dólares até 2030. Empresa de Elon Musk prepara entrada em bolsa.
A SpaceX quer alcançar uma avaliação de 1,78 biliões de dólares na entrada em bolsa, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês), apoiada numa previsão de forte crescimento da área de inteligência artificial. A operação de dispersão de capital em bolsa pode levantar até 86 mil milhões de dólares e será liderada pela Goldman Sachs, que superou Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup, Bank of America e UBS.
De acordo com projeções da Goldman Sachs apresentadas a um potencial investidor, as receitas da divisão de IA deverão passar de 3,2 mil milhões de dólares em 2025 para 322 mil milhões em 2030, cerca de 100 vezes mais. A receita total do grupo deverá crescer de 18,7 mil milhões de dólares no ano passado para 474 mil milhões em 2030.
A SpaceX registou um EBITDA ajustado de 6,6 mil milhões de dólares em 2025 e fluxo de caixa livre negativo de 13,8 mil milhões no ano passado, segundo os números citados pelo FT. A Goldman prevê que o EBITDA ajustado suba para 352 mil milhões de dólares em 2030 e que o grupo passe a gerar fluxo de caixa livre positivo de 72 mil milhões em 2031.
A avaliação proposta depende sobretudo da divisão de IA, que perdeu 6,4 mil milhões de dólares em 2025 e cujo mercado endereçável é estimado no prospeto em 26,5 biliões de dólares. Esse valor compara com cerca de dois biliões de dólares para a Starlink e para as operações espaciais do grupo.
A Goldman prevê ainda que a Starlink gere 144 mil milhões de dólares de receita em 2030, menos de metade da divisão de IA, enquanto a área de foguetões deverá chegar a 8,3 mil milhões, contra 4,1 mil milhões no ano passado.
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