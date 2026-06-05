Tesouro procura financiar-se até 1.250 milhões de euros a nove e 19 anos

O IGCP — Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou esta sexta-feira que vai realizar na próxima quarta-feira dois leilões de obrigações do Tesouro, com início marcado para as 10h30.

O objetivo é captar entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros junto de investidores institucionais, num exercício de refinanciamento regular da dívida pública nacional.

As duas linhas em leilão têm maturidades distintas: a primeira vence em outubro de 2035 (OT 0,9% 12out2035), o que corresponde a um prazo de cerca de nove anos, e a segunda em fevereiro de 2045 (OT 4,1% 15fev2045), com um horizonte de cerca de 19 anos.

No mercado secundário, onde os títulos já emitidos são transacionados diariamente entre investidores, a OT a 9 anos negoceia atualmente com uma yield de 3,32%, enquanto a OT a 19 anos apresenta uma yield de 3,91%.

Portugal tem recorrido com regularidade ao mercado via leilões de OT ao longo de 2026, num ritmo que reflete as necessidades de financiamento do Estado estimadas em cerca de 13 mil milhões de euros para este ano.

Até ao momento, o IGCP realizou 10 leilões de obrigações do Tesouro que permitiram ao Estado financiar-se em 6.995 milhões de euros (excluindo destes cálculos as operações sindicadas), contando com uma procura média equivalente a mais do dobro da oferta.