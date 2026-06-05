Trump pondera participação do Estado em empresas de Inteligência Artificial

O presidente norte-americano disse esta sexta-feira, quando questionado sobre uma participação do Estado no capital de grandes empresas de Inteligência Artificial, equacionar “uma parceria”, indicando estar prevista para breve uma reunião com figuras-chave do setor.

“Há algo de muito interessante nisto, está quase a tornar-se uma parceria com o povo norte-americano, e estamos a pensar nisso”, declarou Donald Trump numa conferência de imprensa a bordo do avião presidencial.

Segundo o ‘site’ de notícias NOTUS, já decorreram conversas entre responsáveis do Governo Trump e das grandes empresas de Inteligência Artificial (IA), que poderão voluntariamente vender participações ao Estado federal, que delas receberia então dividendos.

Donald Trump assinou na passada terça-feira uma ordem executiva que solicita às empresas de inteligência artificial (IA) que disponibilizem os seus modelos ao governo federal para que este possa avaliar as respetivas capacidades antes do seu lançamento público.