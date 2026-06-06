Federação Portuguesa de Futebol prevê receitas de 161 milhões de euros até 2027

Os sócios ordinários da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovaram este sábado, em assembleia-geral (AG), o plano de atividades e orçamento para 2026/27, com previsão de receitas recorde de mais de 161 milhões de euros.

Reunidos na Cidade do Futebol, em Oeiras, os sócios aprovaram um documento que, além de prever um valor recorde de receitas na FPF, assenta igualmente num saldo positivo de 2,8 milhões de euros, que o presidente da FPF, Pedro Proença, considerou “robusto, mas prudente”.

“O plano de atividades e orçamento foi aprovado de forma consistente. Este é um caminho que estamos a trilhar, num orçamento equilibrado, mas que estabelece grandes propósitos. Tudo é contemplado neste orçamento robusto, mas prudente, face à realidade que vivemos”, disse o presidente da FPF, em declarações no final.

Foram igualmente ratificados os regulamentos disciplinar e de arbitragem da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), numa AG extraordinária em que ainda foi aprovada a atribuição do título de sócio honorário a Marcelo Rebelo de Sousa.

“O professor Marcelo Rebelo de Sousa prestou serviços que foram reconhecidos hoje nesta AG. Há um reconhecimento transversal da importância do desporto em Portugal, nomeadamente do futebol. Elas são referências do nosso país e Marcelo Rebelo de Sousa foi um grande embaixador das nossas seleções, na vontade e na relação que tinha, seja masculino ou feminino”, expressou o dirigente federativo.

Durante as sessões, Pedro Proença revelou que a FPF foi certificada, pela primeira vez, com a norma internacional de sistema de gestão anticorrupção, que se juntou à certificação das normas de qualidade, de segurança da informação e ambiental.

“As normas faziam parte de uma pretensão apresentada no último ano e sucedeu de forma normal. A FPF afirmou-se de forma robusta e credível enquanto marca e finalizou um processo denso, que obrigou à alteração do modelo organizacional. Todos foram capazes de responder às exigências das normas internacionais, que deixam a FPF como a primeira federação certificada com a norma anticorrupção”, salientou, antes de reforçar a convicção e expectativas altas para o Mundial2026.