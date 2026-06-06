Miranda Sarmento eleito vice-presidente do BERD. Brandão de Brito nomeado para o Mecanismo Europeu de Estabilidade

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi eleito vice-presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), num mandato de um ano. A nomeação foi aprovada este sábado na Assembleia Geral da instituição, com sede em Londres, apurou o ECO.

O BERD foi criado em 1991 e conta com 65 países acionistas, além da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento. A instituição centra a sua atividade no financiamento ao setor privado, com particular incidência nos transportes, energia e infraestruturas de abastecimento de água e saneamento. De acordo com dados oficiais, desde a sua fundação, investiu mais de 200 mil milhões de euros em mais de 7.000 projetos em cerca de 40 países.

As Finanças portuguesas também marcaram presença nas instituições europeias na véspera. O secretário de Estado José Maria Brandão de Brito foi eleito na sexta-feira membro do Comité de Risco do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), num mandato de três anos. O comité, conhecido pela sigla BRC, aconselha sobre a gestão do risco e avalia os controlos internos da instituição.

O MEE é o principal mecanismo de apoio aos países da zona euro com dificuldades de acesso a financiamento nos mercados, sendo financiado pelos Estados-membros de acordo com a chave de contribuição do Banco Central Europeu.