Mundial2026: RTP, SIC e TVI vão transmitir 20 jogos em sinal aberto

A RTP, SIC e TVI chegaram a acordo com a FIFA para assegurar a transmissão gratuita de 20 jogos do Mundial de futebol deste ano, incluindo todos jogos de Portugal, o de abertura e a final.

A RTP, SIC e TVI chegaram a acordo com a FIFA para assegurar a transmissão gratuita de 20 jogos do Mundial de futebol deste ano, incluindo todos jogos de Portugal, o de abertura e a final, anunciaram hoje os operadores.

“A RTP, a SIC e a TVI chegaram a acordo com a FIFA para a aquisição conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA, garantindo aos portugueses o acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição”, referem os operadores, em comunicado.

O pacote “inclui todos os jogos da Seleção Nacional, o jogo de abertura, as duas semifinais e a final, bem como um conjunto alargado de encontros decisivos de todas as fases da prova, permitindo acompanhar algumas das maiores estrelas e seleções do futebol mundial”.

Cada operador “transmitirá um conjunto de jogos, numa distribuição a anunciar brevemente”, adiantam.

Esta aquisição “resulta de um esforço conjunto e de uma parceria inédita entre os três operadores generalistas portugueses, unidos por um objetivo comum: assegurar uma ampla cobertura de um dos maiores acontecimentos desportivos do planeta e disponibilizá-lo gratuitamente ao público português”, prosseguem a RTP, SIC e TVI, no comunicado.

O Campeonato do Mundo FIFA “constitui um dos eventos mediáticos mais relevantes à escala global, mobilizando milhões de espetadores em todo o mundo e assumindo particular importância junto do público português, sobretudo no acompanhamento da Seleção Nacional”.

A RTP, SIC e TVI, com este acordo, “reafirmam a capacidade de cooperação em torno de conteúdos de elevado interesse público, colocando os espectadores no centro desta iniciativa conjunta”, sendo que a parceria “constitui igualmente uma solução robusta para o mercado publicitário, reunindo escala, cobertura e contexto editorial de elevada relevância, num evento com capacidade única de agregação de audiências”.

O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, citado em comunicado, afirma que “a resposta conjunta e determinada dos três operadores a um desafio exigente e complexo permitiu proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas, dos portugueses, ao maior evento desportivo do ano”.

A RTP “congratula-se com este acordo, que consagra o indispensável papel da TV em sinal aberto e do Serviço Público de Media na defesa dos direitos dos públicos”, remata.

Já o diretor-geral de Entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, sublinha que, “num mercado global altamente competitivo, esta aquisição conjunta representa uma resposta inteligente e responsável dos operadores portugueses”.

A SIC “orgulha-se de ter participado ativamente na construção desta solução, que protege o acesso dos portugueses a conteúdos de enorme relevância e reforça o papel da televisão em sinal aberto nos grandes eventos internacionais”, conclui Daniel Oliveira.

O diretor-geral da TVI, José Eduardo Moniz, sublinha que “esta parceria permite assegurar que os momentos mais relevantes do Mundial chegam a todos os portugueses, em sinal aberto”.

“É uma resposta conjunta a um evento de elevado interesse público e um compromisso claro com o público e com o papel que a televisão em sinal aberto deve desempenhar em eventos de grande interesse nacional, assegurando uma cobertura abrangente, próxima e de qualidade”, acrescenta.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.