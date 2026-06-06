Petrolífera russa prevê 96 dólares por barril com reabertura de Ormuz

O preço do petróleo poderá atingir até 96 dólares (cerca de 83 euros) por barril até ao final do ano, se o estreito de Ormuz for reaberto agora, defendeu o responsável pela maior petrolífera russa Rosneft, Igor Sechin.

“Se as restrições forem levantadas agora, é possível que, até ao final do ano, o preço médio por barril ronde os 95 a 96 dólares”, afirmou Sechin, no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.

Igor Sechin explicou que são precisos, pelo menos, seis meses para que o “ritmo positivo” seja restabelecido.

Um ano depois, o preço deverá rondar os 80-85 dólares (69-73 euros), antecipou.

Por outro lado, avisou que se os sete milhões de barris de crude russo destinados à exportação forem sancionados devido à guerra na Ucrânia, o preço poderá chegar aos 250 dólares (cerca de 216 euros).

Na sexta-feira, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos EUA, recuou 2,69% ficando acima dos 90 dólares (quase 78 euros) por barril.

Já Brent, referência na Europa, baixou mais de 2% para 93 dólares (80,28 euros) por barril.