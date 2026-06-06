Sara Águas já lidera o Atuariado da Abanca Seguros

A atuária Sara Águas já é responsável Atuarial em Portugal da Abanca Seguros, tendo iniciado funções em maio último. Atuária Sénior, tem quase 20 anos de experiência em seguros de vida, nomeadamente em Provisões Técnicas, Modelos atuariais, Solvência II, IFRS 17 e desenvolvimento de produtos.

Iniciou o seu percurso profissional na BES-Vida, hoje Gama life, passando ao longo da carreira pela Allianz, Generali, Mapfre e BPI Vida e Pensões, de onde transitou para o novo cargo.

Em Portugal, as empresas de seguros e de resseguros são obrigadas a ter uma função atuarial e a nomear um atuário responsável. Esta exigência decorre do Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e Resseguradora (RJASR), que transpôs o regime europeu Solvência II.

A função é considerada função-chave de governação dentro da seguradora, sendo exigida a aprovação da nomeação pela ASF, entidade supervisora dos seguros em Portugal. Tem como responsabilidades coordenar o cálculo das provisões técnicas, validar metodologias e pressupostos, emitir pareceres sobre subscrição e resseguro e contribuir para a gestão de riscos.

Abanca reforça seguros

Com a aquisição do Eurobic, o Abanca também ficou com o negócio dos seguros e tem desenvolvido no modelo bancassurance comercializando Seguros de vida, saúde, automóvel, multirriscos habitação, Seguro de acidentes pessoais, proteção ao crédito, explorando ainda seguros para empresas.

Até agora trabalhou em Portugal enquanto mediadora de seguros, através de uma sucursal da ABANCA Mediación, baseada em Espanha. Tem também registada em Portugal, na ASF, uma sucursal da seguradora Abanca Vida Y Pensiones de Seguros Y Reaseguros.

Em 2025, o banco vendeu 7,69 milhões de euros em seguros com a Generali Tranquilidade e a Victoria a serem as seguradoras mais utiliizadas seguidas da Real Vida, Mapfre Vida, Zurich e Lusitania.

No entanto, a maior contribuição para as receitas chegou do ABANCA Servicios Financieros, que realiza crédito ao consumo e utiliza as seguradoras AXA em Portugal.