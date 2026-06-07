Ageas Seguros premeia empresas inovadoras na prevenção de riscos

A Ageas Seguros premiou as organizações portuguesas mais inovadoras na área da prevenção de riscos, numa cerimónia que assinalou a 6.ª edição do Prémio Inovação em Prevenção. A edição deste ano teve 162 candidaturas, 10 empresas finalistas e 11 projetos avaliados nas categorias Ambiente, Ativos e Pessoas.

Na categoria Ativos, o prémio foi para a Barrinho Transportes, que desenvolveu um sistema de prevenção de sinistros no transporte rodoviário assente na análise de risco de rotas, no reforço da segurança operacional e no apoio à decisão com base em dados. A empresa foi ainda distinguida com o galardão de Melhor Projeto da edição. A menção honrosa nesta categoria coube aos Parques de Sintra – Monte da Lua, pelo projeto de modernização do sistema de videovigilância, com componentes de analítica e formação específica dos operadores.

Na categoria Ambiente, a Nadara Services Portugal foi a vencedora pelo projeto de monitorização tecnológica e gestão adaptativa da vegetação no Parque Eólico dos Candeeiros, que combina análise por satélite e pastoreio controlado para prevenir incêndios rurais, reduzir emissões e tornar a gestão do território mais eficiente. A menção honrosa foi para a Plasoeste – Sociedade Transformadora de Plásticos, reconhecida pelo modelo de economia circular integrado na produção de plástico flexível.

Na categoria Pessoas, a Intelcia Portugal sagrou-se vencedora com o projeto Health’IN, um ecossistema integrado de saúde mental que facilita o acesso a apoio psicológico, promove a literacia emocional e contribui para a resiliência organizacional.

Gustavo Barreto, Membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal e membro do júri, sublinhou que “a inovação em prevenção ganha verdadeira força quando sai do papel e gera impacto concreto na segurança e no bem-estar das Pessoas”, destacando que esta edição mostra como as empresas portuguesas respondem aos desafios atuais com soluções criativas, sustentáveis e com potencial de transformação.