eDreams Odigeo entra no clube dos 1% dos empregadores tecnológicos após um número recorde de candidaturas

A eDreams Odigeo contratou, no último ano, 400 profissionais entre cerca de 29.000 candidatos, alcançando uma taxa de aceitação de apenas 1,4%. “Considerando as mais de 40.000 candidaturas recebidas, a taxa de seleção situa-se em 0,98%, comparável aos padrões de Harvard e das empresas tecnológicas mais competitivas”, sublinhou a empresa.

A companhia considera que se destaca pela sua abordagem pioneira à inteligência artificial, operando desde 2014 como uma plataforma “AI-first”, com infraestruturas capazes de gerir mais de 100 milhões de pesquisas diárias e 6.000 milhões de previsões automatizadas. Esta aposta em IA permite que as suas equipas de engenharia se concentrem em projetos estratégicos, aumentando a produtividade em 47% no último ano.

A eDreams Odigeo reforçou a formação dos seus colaboradores, duplicando as horas anuais para 99.335, e conta com uma força de trabalho jovem, na qual 88% pertencem à geração millennial ou a gerações mais recentes. Os seus polos tecnológicos em Barcelona, Madrid, Porto e Milão desenvolvem tecnologias avançadas de personalização baseadas em IA, impulsionando a expansão do Prime, a primeira grande plataforma de subscrição de viagens, com o objetivo de ultrapassar os 13 milhões de membros até 2030.

O compromisso com o bem-estar e a progressão profissional reflete-se numa redução de 14% da rotatividade voluntária e num aumento de 6% da antiguidade média dos colaboradores. A eDreams Odigeo foi também reconhecida nos rankings da LinkedIn e da Forbes como uma das melhores empresas para trabalhar em Espanha, destacou a empresa.

Lindsay Auty, Chief People Officer da eDreams Odigeo, afirmou: “Os mais recentes dados de atração de talento refletem a evolução da eDO para uma empresa tecnológica global de primeira linha. Já não competimos apenas dentro do setor do turismo, mas também com as empresas tecnológicas mais avançadas do mundo na procura do melhor talento. Ao incorporar profissionais deste nível no nosso ecossistema impulsionado por inteligência artificial, asseguramos a execução da nossa estratégia de crescimento até 2030 para a expansão do Prime, contando com equipas da máxima capacidade e excelência.”