OpenAI prepara maior revisão do ChatGPT para IPO

A OpenAI prepara a maior revisão do ChatGPT desde o seu lançamento, em 2022, para o transformar numa ‘super-app’ com ferramentas de programação e agentes de inteligência artificial, segundo o Financial Times. A empresa, avaliada em 850 mil milhões de dólares, procura novas fontes de crescimento antes de uma entrada em bolsa prevista para este ano.

A reorganização passa por dar mais peso ao Codex, o produto de programação da OpenAI, e por orientar os utilizadores do ChatGPT para funcionalidades de maior valor, como geração de imagem, aplicações de parceiros externos e ferramentas capazes de executar tarefas. A convicção interna, segundo o jornal, é que o futuro da IA passará menos por chatbots que respondem a perguntas e mais por agentes que realizam ações pelos utilizadores.

As mudanças deverão começar a chegar nas próximas semanas ao site e às aplicações móveis do ChatGPT. A interface será redesenhada para promover o uso de ferramentas de código, imagem e aplicações de parceiros como Canva e Booking.com, antes de a empresa tentar substituir esses estímulos por modelos capazes de perceber automaticamente a intenção dos utilizadores.

O reposicionamento aproxima a OpenAI da estratégia da Anthropic, que tem crescido com produtos orientados para empresas. De acordo com o FT, cerca de dois milhões de empresas usam produtos da OpenAI e representam cerca de 40% das receitas, percentagem que a companhia espera elevar para 50% até ao fim do ano.

O Codex já terá aumentado a sua base de utilizadores seis vezes desde o lançamento de uma aplicação desktop em fevereiro, superando cinco milhões de utilizadores semanais ativos. A empresa concentrou este ano as equipas do ChatGPT, Codex e outros produtos sob uma liderança comum, ao mesmo tempo que reduziu prioridade a iniciativas mais viradas para consumo, incluindo uma funcionalidade de compras dentro do ChatGPT e o produto de vídeo Sora.