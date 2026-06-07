OPEP+ decide aumentar produção de petróleo em 188 mil barris por dia

A organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) decidiu aumentar a sua produção, em julho, para 188 mil barris por dia. “Como parte do seu compromisso coletivo com a estabilidade do mercado petrolífero, [OPEP+] decidiu implementar um ajuste na produção de 188.000 barris por dia” em julho, anunciou, em comunicado, aquela organização.

O grupo, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, tem vindo a aumentar gradualmente a produção desde há um ano.

No mês passado, deu ‘luz verde’ a um aumento de também 188.000 barris por dia, o primeiro ajuste adotado após a saída dos Emirados Árabes Unidos da organização. Contudo, em 2023, tinha sido decidido um corte voluntário de 1,65 milhões de barris por dia para controlar os preços do crude.