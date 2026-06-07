Passe Ferroviário Verde passa a estar disponível na aplicação gov.pt

O Passe Ferroviário Verde passou a estar disponível na aplicação gov.pt, permitindo aos utilizadores acederem ao título de transporte através do telemóvel e eliminando a necessidade de utilização de um cartão físico. A nova funcionalidade foi anunciada este domingo pelos ministérios das Infraestruturas e da Reforma do Estado.

Segundo o comunicado, após o carregamento do passe nos canais da CP, os titulares passam a poder apresentar o título digitalmente, através da aplicação oficial do Estado, à semelhança do que já acontece com documentos como o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução.

O Governo destaca que já foram vendidos mais de um milhão de Passes Ferroviários Verdes desde outubro de 2024 e sublinha que a maioria dos utilizadores adquire e carrega o título através dos canais digitais da transportadora ferroviária.

Com um custo mensal de 20 euros, o Passe Ferroviário Verde permite viajar em toda a rede de comboios regionais, nos serviços Intercidades mediante reserva prévia e em troços urbanos não abrangidos por títulos intermodais.

Citado no comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirma que o investimento na ferrovia está a ser acompanhado por um reforço da digitalização, com o objetivo de promover uma mobilidade “mais sustentável, inteligente e digital”.

Já o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, considera que a integração do passe na app gov.pt reflete o compromisso com um Estado “mais simples, digital e próximo dos cidadãos”, concentrando numa única carteira digital diferentes documentos e serviços públicos.