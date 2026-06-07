Seguro e Montenegro encontram-se com alunos e comunidade portuguesa no Luxemburgo

O Presidente da República e o primeiro-ministro encontram-se este domingo com alunos e a comunidade portuguesa no Luxemburgo, país onde arrancam as comemorações oficiais do Dia de Portugal no estrangeiro, prosseguindo depois em território nacional na ilha Terceira (Açores).

António José Seguro chegou ao Luxemburgo na sexta-feira, para uma visita oficial ao país, durante a qual já se encontrou com os Grão-Duques – que convidou para retribuírem a deslocação a Portugal – e o primeiro-ministro do Luxemburgo. Luís Montenegro junta-se este domingo ao programa oficial do chefe de Estado, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro.

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

Ao longo da última década, Presidente da República e primeiro-ministro têm estado juntos nas comemorações desta data, que, depois do Luxemburgo, prosseguirão em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.

Este domingo, o último dia da visita ao Luxemburgo será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.

Durante a manhã, Presidente da República e primeiro-ministro visitam uma escola, onde vão encontrar-se com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem. Para a tarde, está marcado o encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo, que inclui discursos do Presidente da República e do primeiro-ministro, um concerto do cantor António Zambujo, e no qual marcará também presença o Grão-Duque do Luxemburgo.

No encontro, será homenageado e condecorado Orlando de Oliveira Pinto, empresário português, natural de Castro de Aire, e residente no Luxemburgo há cerca de 40 anos.

Orlando Pinto é proprietário e gerente da Sopinor, empresa de construção civil e obras públicas criada em 2002, com apenas quatro empregados, é que é hoje a segunda maior empresa no setor do Grão-ducado, com cerca de 700 trabalhadores, na sua maioria portugueses.

A 22 de maio, quando foi anunciada a visita oficial do Presidente da República, a nota de Belém salientava que a comunidade portuguesa no Luxemburgo é “uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora”.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 os portugueses continuavam a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes, cerca de 13,2% da população.