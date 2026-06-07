Teerão confirma ataque com mísseis contra Israel. Trump pede a Netanyahu para não retaliar

O Irão lançou este domingo várias vagas de mísseis contra Israel pelos bombardeamentos israelitas contra o Líbano, que mereceram também uma resposta do Hezbollah, que reivindicou ataques no norte do país. “O Irão lançou mísseis contra Israel“, informou a televisão estatal iraniana, IRIB, que mostrou imagens de mísseis a sobrevoar o céu da província ocidental iraniana de Kermanshah e de pessoas a celebrar a nova ofensiva nas ruas.

A ofensiva militar acontece depois de o Irão ter advertido que, caso os ataques de Israel contra o Líbano continuassem, a República Islâmica retaliaria, considerando que o cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos a 08 de abril inclui a nação árabe.

O exército israelita afirmou estar a ser alvo de disparos de mísseis iranianos pela primeira vez desde o cessar-fogo, informando, poucos minutos depois, num segundo comunicado, que “uma nova vaga de mísseis foi disparada em direção ao Estado de Israel”.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a Israel que não responda aos ataques lançados pelo Irão contra o país, para não prejudicar uma saída negociada do conflito. “Vou ligar ao Bibi [alcunha de Netanyahu] imediatamente para lhe dizer para não retaliar. Israel já fez o seu ataque e o Irão já fez o seu. Não precisamos de outro [ataque]”, declarou o Presidente norte-americano, segundo o jornalista da Axios Barak Ravid, que afirma ter falado com ele por telefone. “Estamos prestes a concluir um acordo definitivo com o Irão. Será um bom acordo. Não quero que ele vá por água abaixo por causa do que está a acontecer atualmente”, acrescentou, segundo a mesma fonte.

As sirenes de alerta em Telavive soaram em vastas zonas do norte de Israel e o Exército apelou à população “que siga as instruções do Comando da Frente Interna”. Na sequência dos disparos, Israel anunciou o encerramento de todas as escolas do país.

“Após o lançamento de mísseis contra o norte de Israel, até ao momento, o Centro de Despacho de Emergência 101 do MDA não recebeu chamadas relativas a impactos ou vítimas. Serão fornecidas mais atualizações, se necessário“, declarou, em comunicado, o serviço de emergência israelita Maguén David Adom (MDA).

Além disso, equipas dos Bombeiros e Serviços de Resgate de Israel estão a inspecionar vários locais nos Montes Golã, após terem recebido chamadas para a linha de emergência 102 na sequência deste ataque do Irão.

O exército israelita afirmou, entretanto, ter intercetado todos os mísseis disparados pelo Irão, precisando que foram detetados novos lançamentos. “A força aérea intercetou até agora todos os mísseis disparados a partir do Irão“, indica num comunicado. O exército “detetou novos disparos em direção ao Estado de Israel. Os sistemas de defesa antiaérea continuam a identificar e a intercetar as ameaças”, acrescenta.

O Exército iraniano advertiu Israel de que, caso responda aos ataques realizados contra o seu território ou volte a bombardear o Líbano, “enfrentará uma resposta devastadora“. “Se [Israel] ampliar os seus ataques nessa zona [no Líbano] ou responder à ação do Irão com ataques mais devastadores e punitivos, enfrentará uma resposta devastadora contra o regime e os seus apoiantes”, afirmou o chefe do Comando Unificado de Operações Khatam al-Anbiya, o major-general Ali Abdolahi, num comunicado citado pelos meios de comunicação iranianos.

Além do ataque iraniano, também o Hezbollah confirmou ter atingido várias posições militares no norte de Israel, poucas horas depois de um ataque israelita contra Beirute, que Israel afirmou ter realizado em resposta a disparos inimigos.

O movimento pró-iraniano indicou, num comunicado, ter atacado “uma concentração de soldados do inimigo israelita no quartel de Dovev”, no norte de Israel, às 09:30 locais.

O Hezbollah reivindicou ainda o ataque, uma hora antes, a uma posição da artilharia israelita, bem como a uma concentração de soldados, também no norte do país.

O Irão tinha ameaçado este domingo atingir interesses norte-americanos e israelitas no Médio Oriente após um ataque israelita à periferia sul de Beirute que fez dois mortos.

A guerra, desencadeada por uma ofensiva israelo-americana contra Teerão, entrou este domingo no seu 100.º dia.