Guerra na Europa

Zelensky chega a Londres para reunião com Starmer, Merz e Macron

  • Lusa
  • 18:03

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou ao Reino Unido para uma reunião com os líderes britânico, francês e alemão sobre a defesa do seu país face à Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou este domingo ao Reino Unido para uma reunião com os líderes britânico, francês e alemão sobre a defesa do seu país face à Rússia.

O tema principal é a nossa defesa na guerra, uma maior cooperação para a segurança de toda a Europa no domínio da defesa aérea e a nossa visão partilhada sobre as perspetivas diplomáticas“, disse, numa publicação na rede social X, acompanhada de um vídeo a sair de um avião.

“Agradeço ao Reino Unido e a todos os nossos parceiros que, através de ações concretas, estão a ajudar-nos a fortalecer a proteção da vida e a aumentar a pressão sobre a Rússia pela sua invasão”, acrescentou o líder ucraniano, na mesma publicação.

Zelensky encontra-se, assim, em Londres com o homólogo francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

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