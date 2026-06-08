5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, em que os preços dos combustíveis voltam a mexer, serão conhecidas as expectativas de inflação dos consumidores nos EUA. O dia ficará também marcado pelo arranque da WWDC 2026 da Apple, a conferência anual da tecnológica norte-americana.

Mexida nos preços dos combustíveis

Os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferenciado a partir desta segunda-feira, após uma descida acentuada na passada semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir e a gasolina deverá descer, de acordo com os dados do ACP. Contudo, tendo em conta a esperada subida dos preços, o Governo voltou a alterar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). O apoio sobre o gasóleo sobe 0,7 cêntimos, enquanto sobre a gasolina desce marginalmente (0,02 cêntimos). O apoio sobre o gasóleo sobe 0,7 cêntimos, enquanto sobre a gasolina desce marginalmente (0,02 cêntimos).

Expectativas de inflação do consumidor nos EUA

Nesta segunda-feira são anunciadas as expectativas de inflação dos consumidores nos Estados Unidos referentes a maio, um indicador-chave para avaliar a evolução das pressões inflacionistas na maior economia mundial, depois das expectativas medianas de inflação terem aumentado pelo segundo mês consecutivo para 3,6% em abril, o maior num ano, em comparação com os 3,4% registados em março.

Atividade dos transportes no arranque do ano

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira um relatório sobre a atividade dos transportes durante o primeiro trimestre de 2026. O relatório estatístico do INE analisa o desempenho do setor da mobilidade e logística, com dados detalhados sobre o movimento de passageiros e mercadorias nos diferentes meios de transporte, como o aéreo, ferroviário, marítimo, rodoviário ou metropolitano.

Conferência Apple com foco em IA

Arranca esta segunda-feira a WWDC 2026 da Apple, a conferência anual da tecnológica norte-americana que se prolonga até 12 de junho. O destaque da abertura estará na keynote da empresa, onde se espera a apresentação do iOS 27 e de novas funcionalidades fortemente centradas em inteligência artificial, numa altura em que a Apple procura reforçar a sua posição na corrida tecnológica face aos principais concorrentes do setor.

Lançamento da campanha “Nem tudo o que vês é jogo seguro”

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) divulga a campanha “Nem tudo o que vês é Jogo Seguro”, na Praça do Duque de Saldanha, em Lisboa. Foi desenvolvida em parceria com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal. A DGC formaliza ainda um protocolo com a Polícia Judiciária que estabelecerá um quadro de colaboração institucional nas áreas da defesa dos direitos dos consumidores, do ambiente digital e da investigação criminal. A sessão de apresentação será presidida pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.