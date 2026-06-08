Defesa

Alemanha e França travam projeto de aeronave de combate comum

  • Lusa
  • 17:27

Friedrich Merz e Emmanuel Macron terão concordado em travar o projeto de construção de uma aeronave de combate comum, depois de recorrentes tensões entre as empresas Airbus e a Dassault.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, concordaram “não continuar a construção de uma aeronave de combate comum”, segundo o projeto FCAS, avançou a agência AFP, que cita o Governo alemão.

Durante meses, o FCAS, projeto de caças franco-germano-espanhol, esteve parado num contexto de tensões germano-francesas e entre a Airbus e a Dassault.

Em fevereiro, o chanceler alemão Friedrich Merz já duvidava abertamente do seu futuro. Desta vez, o projeto parece estar enterrado para sempre.

“O Presidente francês e o chanceler alemão chegaram à conclusão comum de que as empresas [Airbus e Dassault Aviation] não conseguem chegar a acordo sobre a construção de uma aeronave de combate conjunta”, afirmou o Governo alemão, de acordo com a agência France-Presse (AFP).

“Eles reconhecem esta realidade. O chanceler Federal Merz sugeriu, por isso, ao Presidente Macron que não deva continuar a construção de uma aeronave de combate conjunta“, acrescentou.

Lançado em 2017 por Macron e pela chanceler Angela Merkel, a que se juntou Espanha dois anos depois, o FCAS é um sistema que inclui não só uma aeronave, mas também drones ligados por um inovador sistema de comunicação digital, “uma nuvem de combate”.

Segundo o Governo alemão, “o verdadeiro núcleo do FCAS deve continuar como um sistema europeu de sistemas“. “É uma espécie de sistema nervoso que liga aviões, drones e outros componentes para formar um todo integrado”, indicou Berlim.

O Governo especificou que os ministérios da Defesa francês e alemão “devem formular um plano de trabalho conjunto e contemporâneo para a cooperação na indústria de defesa, focado em alguns projetos realistas e relevantes”, durante o Conselho de Ministros Franco-Alemão na Alemanha, que decorre este mês.

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