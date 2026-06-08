André Novais de Paula eleito para board da Federation of European Data and Marketing

O presidente da Associação Portuguesa de Marketing Directo e Digital (AMD) integra o board da organização para o mandato 2026-2029.

A Federation of European Data and Marketing (FEDMA), organização europeia de representação do setor do marketing orientado por dados, vai contar com um português no seu board. André Novais de Paula, presidente da Associação Portuguesa de Marketing Directo e Digital (AMD), foi eleito para o mandato 2026-2029.

Portugal passa a estar assim presente no órgão responsável pela definição das prioridades estratégicas da federação, pelo relacionamento institucional com os decisores europeus e pelo acompanhamento dos principais desafios regulatórios, tecnológicos e de mercado que impactam a atividade do marketing na Europa.

“O marketing atravessa um dos períodos mais transformadores da sua história. A inteligência artificial, a evolução da privacidade e da proteção de dados, as novas expectativas dos consumidores e a crescente complexidade regulatória estão a redefinir a forma como as organizações comunicam e criam valor. É fundamental que Portugal participe ativamente nesta discussão”, argumenta André Novais de Paula, citado em comunicado.

“Pretendo contribuir para aproximar ainda mais a realidade das empresas, dos profissionais e das associações das decisões que são tomadas a nível europeu, ajudando a construir um setor mais inovador, competitivo e sustentável”, acrescenta.

A FEDMA representa o setor do marketing orientado por dados junto das instituições europeias e desempenha um papel ativo no diálogo com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e outras entidades reguladoras sobre temas como Inteligência Artificial, privacidade, proteção de dados, publicidade digital, inovação e economia dos dados.

A AMD é membro fundador da FEDMA e tem mantido uma participação activa nas iniciativas e grupos de trabalho da federação ao longo dos anos.