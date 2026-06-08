Apple reformula Siri com Gemini e reforça ferramentas de IA. Confira as principais mudanças

A Apple anunciou uma nova Siri alimentada pelo Gemini da Google, um agente de IA capaz de gerir palavras-passe e ferramentas que permitem alterar fotografias através de modelação 3D, além de apresentar o novo macOS Golden Gate. As novidades foram apresentadas na 37.ª Conferência Mundial de Programadores (WWDC) no Apple Park, em Cupertino (Califórnia), naquela que foi a última edição em que Tim Cook participa como CEO, antes de ser substituído por John Ternus em setembro.

O destaque da conferência foi o anúncio de uma nova versão da Siri. A assistente virtual passa a ser alimentada por um modelo Gemini da Google e integra o Apple Intelligence, o que permitirá “interpretar melhor o contexto do utilizador e perceber o que é que cada aplicação pode fazer”. A Siri AI vai estar disponível para utilizadores no outono, com exceção da Europa e China devido a exigências regulatórias.

“A Siri é agora uma assistente profundamente mais capaz, que ajuda a encontrar o que precisas e a fazer mais coisas”, afirmou Mike Rockwell, vice-presidente da Apple. “Também é mais conversacional, por isso podes interagir de forma mais fluida do que nunca e obter respostas detalhadas e envolventes”, acrescentou o responsável.

A novidade chega acompanhada de uma aplicação dedicada, disponível no iPhone, iPad e Mac, onde será possível consultar o histórico de conversas e retomar pesquisas anteriores.

Por outro lado, a tecnológica norte-americana aposta também nos agentes de IA para a aplicação Passwords. Usando o Apple Intelligence em conjunto com o Safari, a aplicação vai passar a aceder autonomamente a websites para identificar e substituir palavras-passe inseguras, sem intervenção do utilizador.

Também foi lançada uma nova ferramenta chamada Spatial Reframing. De acordo com a Apple, recorrendo aos recursos de modelação 3D e de inteligência artificial da empresa, os utilizadores vão conseguir ajustar o ângulo ou composição de fotografias já existentes.

No que diz respeito ao Mac, Craig Federighi, vice-presidente sénior de engenharia de software, anunciou uma nova versão do software macOS com o nome “Golden Gate”, além do iOS 27, que continuará a ser compatível com os modelos do iPhone 11.

A conferência trouxe ainda novidades pensadas para as famílias. A Apple apresentou um assistente de configuração parental que permite definir quais as aplicações acessíveis aos filhos, os horários de utilização e os contactos permitidos. “Estamos a dar aos pais ferramentas poderosas e fáceis de usar para ajudar a gerir o que as crianças podem ver, com quem podem falar e quando têm acesso”, sublinhou Federighi.

Por fim, o Liquid Glass — conceito de design da Apple que simula reflexos dinâmicos, profundidade e camadas que reagem ao movimento, à luz e ao conteúdo circundante — recebe também atualizações. Os utilizadores poderão regular a transparência entre claro e escurecido, e tanto as etiquetas de texto como as barras de ferramentas ganham maior flexibilidade.