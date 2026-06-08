Bastonária alerta para “milhares” de IRS por liquidar. Finanças garantem “normalidade”

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, alerta que ainda há “muitas milhares” de declarações de IRS por liquidar, numa altura em que falta cerca de um mês para terminar a campanha de entrega, avança o Jornal de Negócios.

Paula Franco reconhece que as primeiras liquidações, sobretudo das declarações automáticas, foram processadas rapidamente, mas refere que o ritmo abrandou entretanto e que existem declarações de IRS entregues que aguardam validação por parte dos serviços da Autoridade Tributária (AT).

Depois destas declarações, o Ministério das Finanças garantiu ao Jornal de Negócios que o processo de liquidação e reembolsos do IRS está a decorrer “com toda a normalidade”. Na nota, o gabinete de Joaquim Miranda Sarmento sublinha ainda que os prazos médios de reembolso são inferiores aos do ano passado, situando-se o prazo médio do IRS automático em 11,6 dias (face a cerca de 13 dias no mesmo período do ano passado).