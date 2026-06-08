Bélgica vai investir 3,7 mil milhões de euros em inovação no setor da Defesa

A Bélgica vai investir 3,7 mil milhões de euros em inovação na área da Defesa entre 2026 e 2035, através de um novo programa ODIN para inovar as capacidades militares do país e fortalecer a sua posição no setor dentro do bloco europeu.

“Não se trata de planos no papel. Trata-se de investir 3,7 mil milhões de euros de forma focada nos próximos anos“, anunciou o ministra da Defesa belga, Theo Francken, citado pela Belga News Agency. Segundo o executivo da Bélgica, o objetivo passa por transformar o investimento em resultados práticos mais rapidamente.

O ODIN integra a Estratégia de Defesa, Indústria e Pesquisa (DIRS), um plano de longo prazo desenvolvido desde 2022 pelo Instituto Real Superior de Defesa e pela Economia do Serviço Público Federal. Deverão ser investidos 350 milhões de euros anualmente em pesquisa, inovação e produção industrial no setor.

O programa deverá reunir o Ministério da Defesa da Bélgica, autoridades económicas, governos regionais do país, empresas privadas, centros de pesquisa e universidades, para identificar tecnologias-chave nas quais a Bélgica possa fazer a diferença e, depois, desenvolver projetos concretos com base nas necessidades das Forças Armadas belgas.

“O nosso objetivo é impulsionar a investigação e o desenvolvimento no âmbito do ecossistema de defesa belga, para garantir que o nosso investimento na área da defesa beneficie também as indústrias belgas”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa à Euractiv, acrescentando que o programa ODIN ainda se encontra em fase de planeamento.

O Governo belga espera reduzir o tempo entre a inovação e a implementação, garantindo que as necessidades militares orientem diretamente pesquisadores, startups e investimentos industriais, enfatizou o porta-voz ao site de notícias.