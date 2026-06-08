BPI VeP lança PPR com seguro de vida integrado

A seguradora BPI Vida e Pensões lançou o BPI Reforma Vida PPR, um produto que combina, numa mesma apólice, um Plano de Poupança Reforma (PPR) e um seguro de vida. Esta solução integrada, vendida através da rede BPI, “protege o cliente em caso de Invalidez Total e Permanente e os seus beneficiários em caso de morte, assegurando o cumprimento do objetivo de poupança definido”, explica a seguradora.

O produto, sem capital ou rendimento garantido, permite ao cliente definir um capital-objetivo para os seus 60 anos, assim como um plano de poupança mensal ajustado à sua disponibilidade financeira.

Segundo a BPI VeP, o produto distingue-se pela proteção adicional associada ao seguro de vida. Em caso de Morte ou Invalidez Total e Permanente (ITP), o cliente, ou os seus beneficiários, recebem o saldo acumulado na componente PPR e ainda o capital seguro, que cobre a diferença para o capital-objetivo atualizado.

O BPI Reforma Vida PPR destina-se a clientes com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos e, de acordo com a idade inicial, divide-se em 4 linhas que terminam em 2030, 2040, 2050 e 2060.

As entregas vão integrar um fundo de investimento nível de risco 4 numa escala até 7 (nível 1 é o mais seguro e menos rentável), com forte de componente de ações de empresas, o mais apropriado para aplicações de longo prazo.

“O BPI Reforma Vida PPR reforça a proteção da família e garante que o objetivo de poupança definido é cumprido, mesmo perante imprevistos”, destaca Maria Isabel Semião, Administradora Executiva da BPI Vida e Pensões e “reflete a aposta do BPI em soluções simples que apoiam os clientes no planeamento da sua reforma e que se adequam às diferentes fases da vida”, conclui.

O montante investido na componente PPR beneficia das vantagens fiscais previstas na lei, permite resgates a qualquer momento a valor de mercado e assegura uma gestão automática do investimento, com base na idade do cliente.

A comissão de subscrição é 0% quer para iniciar o plano quer para realizar as entregas periódicas. Também a comissão de Resgate é 0% se dentro das condições da lei, ou seja, caso o reembolso seja solicitado em situações previstas legalmente como reforma, desemprego de longa duração ou pagamento de prestações de crédito habitação. Fora destas condições a comissão é de 1% apenas sobre o montante das entregas que tenham menos de 1 ano no momento do resgate antecipado.

O Fundo Autónomo associado ao produto pagará à entidade gestora de ativos uma comissão de gestão máxima de 1.5% ao ano, calculada diariamente, incidindo sobre o seu valor global.