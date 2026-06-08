Cinco países da Zona Euro reduziram custo da dívida em 2025. Portugal foi um deles

Entre 2024 e 2025, cinco países da Zona Euro reduziram o custo da dívida pública, entre os quais Portugal, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Na maioria dos países da União Europeia para os quais existem dados disponíveis, o custo aparente da dívida pública, isto é, o encargo médio efetivo que o Governo paga sobre o capital de terceiros, aumentou ligeiramente ou manteve-se estável entre 2024 e 2025. No entanto, há cinco países da Zona Euro em que se verificou uma redução: Portugal, Croácia, Estónia, Grécia e Finlândia. As maiores reduções foram registadas na Estónia (-0,8 pontos percentuais) e na Croácia (-0,2 pontos), observando-se nos restantes Estados uma diminuição de 0,1 pontos.

Por outro lado, entre os países da Zona Euro, o custo aparente mais elevado da dívida pública bruta foi registado por Itália (3%). O custo aparente mais baixo da dívida foi registado na Irlanda (1,4%), seguida do Luxemburgo (1,5%), dos Países Baixos (1,7%), da Alemanha (1,8%), bem como da França, da Finlândia e da Suécia (todos com +1,9%).

Sem surpresas, no final de 2025, para todos os membros da Zona Euro, a totalidade ou quase a totalidade (mais de 99,5%) da dívida bruta do Estado, em valor nominal, estava denominada em euros.