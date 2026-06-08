DST escolhida para construir fábrica da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira

A DST foi escolhida pela Lufthansa Technik para construir a nova fábrica da empresa em Portugal, localizada no Lusopark, em Santa Maria da Feira. O investimento ascende a 309 milhões de euros e deverá criar 700 empregos até 2030.

“Para a DST é uma honra a adjudicação desta empreitada por duas razões essenciais: pela dimensão do contrato e o que isso representa na prova da capacidade técnica do dstgroup; e, tão ou mais importante, por representar uma escolha também assente em valores de uma ética e espírito em que nos afirmamos e identificamos com a empresa alemã”, afirma o presidente José Teixeira, citado em comunicado.

O projeto será desenvolvido num terreno com cerca de 230 mil metros quadrados no Lusopark e contempla uma unidade industrial com aproximadamente 55 mil metros quadrados, equipada com tecnologia avançada para operações especializadas no setor aeronáutico.

Em comunicado, o grupo bracarense destaca que o contrato agora formalizado representa “um marco relevante para a construtora bracarense, que passa a liderar a construção de um dos mais significativos investimentos internacionais atualmente em curso em Portugal, considerado Projeto de Interesse Nacional”.

Apontada como um investimento estruturante para o país, a futura unidade deverá criar cerca de 700 postos de trabalho ao longo dos próximos anos, reforçando o posicionamento de Portugal como plataforma industrial estratégica para a indústria aeronáutica europeia.

A Lufthansa Technik Portugal será dedicada à reparação de componentes e peças de motores de aeronaves, integrando tecnologia de ponta no setor MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).

O grupo liderado por José Teixeira sublinha que “mais do que uma nova obra, este projeto simboliza a entrada da DST numa infraestrutura estratégica para o futuro da indústria aeronáutica em Portugal, contribuindo para a atração de investimento estrangeiro, para a criação de emprego altamente qualificado e para o reforço da capacidade industrial instalada no país”.

Em setembro do ano passado, a Teixeira Duarte e a Ferreira Construção tinham anunciado uma candidatura conjunta à construção da fábrica da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira. No entanto, a obra acabou por ser adjudicada à DST.

Atualmente, o grupo DST — que recentemente comprou a empresa de estradas da Mealhada — emprega cerca de 3.800 pessoas e fatura mais de 700 milhões de euros. Para além de Portugal, tem presença em Angola, Espanha, França, Países Baixos e Reino Unido.