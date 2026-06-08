Espanhola Qualitas Funds quer captar 40 milhões em Portugal com novos fundos

A gestora de ativos espanhola Qualitas Funds anunciou esta segunda-feira que lançou os primeiros fundos sob legislação e regulação portuguesa para tentar aproximar o private equity dos investidores nacionais. A sociedade com sede em Madrid, com os seus primeiros veículos de investimento domiciliados em Portugal, pretende captar cerca de 40 milhões de euros no mercado português até ao final deste ano.

A empresa especializada em capital privado decidiu apresentar os primeiros produtos locais e estruturados para o chamado “lower mid-market” – que compreende PME com receitas acima dos cinco milhões e abaixo dos 100 milhões – para facilitar o acesso dos investidores nacionais (profissionais e particulares) aos seus programas de investimento em ativos alternativos. A relação com investidores estará a cargo de Bernardo Marques dos Santos (sócio) e João Pita Rua (diretor de Investimentos).

“Representa um marco estratégico para a Qualitas Funds. Em muitos mercados, o private equity continua a ser uma classe de ativos de difícil acesso para investidores privados, apesar do seu papel crescente na construção de carteiras de investimento diversificadas. Acreditamos que este veículo pode contribuir para democratizar o acesso a esta classe de ativos em Portugal, permitindo que um maior número de investidores tenha exposição a gestores de referência através de uma solução diversificada e estruturada”, afirma Bernardo Marques dos Santos.

A Qualitas Funds – que integra a norte-americana Ridgepost Capital – pretende dar continuidade à estratégia de consolidação em Portugal, onde entrou em 2023 com um fundo de 170 milhões de euros, através do crescimento nos segmentos private e affluent. Fundada em 2015, a sociedade madrilena tem mais de 1.400 milhões de euros em ativos sob gestão.

“Os fundos de fundos têm sido, historicamente, o veículo através do qual muitos investidores iniciam a sua exposição ao private equity, permitindo uma diversificação imediata entre diferentes gestores, geografias e estratégias, bem como um processo profissional de seleção e mitigação de risco. Em mercados como Espanha, Estados Unidos ou outros países europeus, a prevalência de ativos ilíquidos e de fundos de fundos entre investidores privados é significativamente superior, o que evidencia o potencial de desenvolvimento deste segmento em Portugal”, conclui a Qualitas Funds.