Euribor volta a subir a três meses para novo máximo desde abril de 2025

A Euribor subiu esta segunda-feira a três e a seis meses, no prazo mais curto para um máximo desde abril de 2025, e desceu a 12 meses face a sexta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,351%, continuou abaixo das taxas a seis (2,586%) e a 12 meses (2,816%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,586%, mais 0,002 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou hoje, para 2,816%, menos 0,026 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses avançou hoje, ao ser fixada em 2,351%, mais 0,039 pontos que na sexta-feira e um novo máximo desde abril de 2025.

Esta semana realiza-se a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que termina na quinta-feira e é a terceira depois do início da guerra com o Irão, e o mercado prevê que a entidade suba as taxas diretoras, pela primeira vez em quase três anos. Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.