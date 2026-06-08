Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

O engenheiro espanhol Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid, vencendo no domingo as primeiras eleições em 20 anos, num escrutínio disputado com o empresário Enrique Riquelme, confirmou o próprio líder dos ‘merengues’.

“Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Orgulho de ter os melhores jogadores do mundo. Orgulho de ter o melhor estádio do mundo e um madridista como José Mourinho”, disse no discurso de vitória.

Florentino, que anunciou ter vencido em todas as 60 mesas de voto, disse que se trata de “um resultado extraordinário” e que os sócios deram “um exemplo ao mundo de democracia, transparência e coexistência”.

“Mostrámos que somos uma grande família”, salientou.

A votação encerrou um processo aberto pelo dirigente dos ‘merengues’ em 12 de maio, quando anunciou que iria pedir eleições para pôr fim ao que classificou como uma “campanha absurda” contra si e contra o clube.

Florentino, de 79 anos, insistiu então que o objetivo era garantir que o Real Madrid continuasse “a pertencer aos seus sócios”.

Riquelme, de 37 anos e fundador do Grupo Cox, apresentou candidatura no último dia possível, defendendo um debate “saudável e com respeito” e um projeto “a favor do Real Madrid”. A sua entrada obrigou à realização de eleições pela primeira vez desde 2006.

A vitória de Florentino surge após uma época sem títulos — a sexta do século —-, marcada pela troca, a meio, no comando técnico, de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa e por resultados desportivos abaixo das expectativas, incluindo a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.

Reeleito, Florentino Pérez inicia agora um novo mandato à frente do clube que lidera desde 2000 (com interrupção entre 2006 e 2009), período em que o Real conquistou sete edições da Liga dos Campeões.

Durante a campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid prometeu a contratação do técnico português José Mourinho, de 63 anos, atualmente ao serviço do Benfica, que já terá assinado com o clube madrileno.

Tratar-se-á de um regresso de Mourinho ao Real Madrid, 13 anos depois, após uma passagem de três épocas em que conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Com a ida de Mourinho para Madrid, Marco Silva, de 48 anos, deverá assumir, de acordo com a imprensa, o comando técnico do Benfica, após não ter renovado com o Fulham, clube que orientou durante cinco anos.

Marco Silva deverá, assim, regressar a Portugal 10 anos depois de ter orientado o Sporting, clube com o qual conquistou uma Taça de Portugal. Ao longo da última década, o treinador, que iniciou a carreira no Estoril, passou ainda pelos gregos do Olympiacos — onde venceu uma Liga — e pelos ingleses Hull City, Everton e Fulham.