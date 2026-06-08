Guerra na Europa

Força Aérea francesa abateu drone no espaço aéreo da Letónia

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 11:39

Força Aérea francesa abateu um drone com origem russa depois de entrar no espaço aéreo da Letónia, país membro da NATO. É mais recente incidente de segurança na região do Báltico.

Um caça da Força Aérea francesa abateu esta segunda-feira um drone proveniente da Rússia nas imediações do espaço aéreo da Letónia, um país membro da NATO. Este foi o mais recente de uma sequência de incidentes na região do Báltico.

O exército letão disse que o sistema aéreo autónomo entrou no país vindo da Rússia “como resultado da guerra eletromagnética russa”, mas não avançou com informações sobre quem lançou o dispositivo, noticia a Reuters.

O exército da Letónia alertou, no início da segunda-feira, a população do leste do país para se abrigarem em locais fechados devido à ameaça, tendo o alerta sido encerrado quando o drone foi abatido. Contudo, um novo aviso de ameaça aérea foi emitido ainda na segunda-feira para as regiões do leste.

O caça militar francês que abateu o drone está destacado no aeródromo de Siauliai, na Lituânia, como parte da missão Enhanced Air Policing 2026 (eAP26), que patrulha o espaço aéreo dos três países do Báltico (Estónia, Letónia e Lituânia).

No mês passado, a Força Aérea portuguesa intercetou pela segunda vez aeronaves russas que operavam sobre águas internacionais nas imediações do espaço aéreo da NATO, durante uma missão na Estónia. Desde 1 de abril, o ramo das Forças Armadas tem quatro F-16M e 95 militares a operar a partir da Base Aérea da Ämari, na Estónia.

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Força Aérea voltou a intercetar aeronaves russas na Estónia

Lusa,

A Força Aérea Portuguesa intercetou novamente aeronaves russas, durante uma missão na Estónia, que estavam a operar sobre águas internacionais nas imediações do espaço aéreo da NATO.