Força Aérea francesa abateu drone no espaço aéreo da Letónia
Força Aérea francesa abateu um drone com origem russa depois de entrar no espaço aéreo da Letónia, país membro da NATO. É mais recente incidente de segurança na região do Báltico.
Um caça da Força Aérea francesa abateu esta segunda-feira um drone proveniente da Rússia nas imediações do espaço aéreo da Letónia, um país membro da NATO. Este foi o mais recente de uma sequência de incidentes na região do Báltico.
O exército letão disse que o sistema aéreo autónomo entrou no país vindo da Rússia “como resultado da guerra eletromagnética russa”, mas não avançou com informações sobre quem lançou o dispositivo, noticia a Reuters.
O exército da Letónia alertou, no início da segunda-feira, a população do leste do país para se abrigarem em locais fechados devido à ameaça, tendo o alerta sido encerrado quando o drone foi abatido. Contudo, um novo aviso de ameaça aérea foi emitido ainda na segunda-feira para as regiões do leste.
O caça militar francês que abateu o drone está destacado no aeródromo de Siauliai, na Lituânia, como parte da missão Enhanced Air Policing 2026 (eAP26), que patrulha o espaço aéreo dos três países do Báltico (Estónia, Letónia e Lituânia).
No mês passado, a Força Aérea portuguesa intercetou pela segunda vez aeronaves russas que operavam sobre águas internacionais nas imediações do espaço aéreo da NATO, durante uma missão na Estónia. Desde 1 de abril, o ramo das Forças Armadas tem quatro F-16M e 95 militares a operar a partir da Base Aérea da Ämari, na Estónia.
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