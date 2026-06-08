Hoje nas notícias: Pagamentos no futebol, IRS e IHRU

O Fisco está a apertar o cerco a pagamentos no futebol e milhares de declarações de IRS continuam por liquidar. No arrendamento acessível, as isenções fiscais não estão a ser fiscalizadas, enquanto, no plano local, milhares de lesados do mau tempo ficam sem apoios dentro do prazo. Veja esta e outras notícias que marcam as capas dos jornais esta segunda-feira.

Pagamentos no futebol sob escrutínio do Fisco

Nos últimos meses, a Autoridade Tributária (AT) pediu a várias jurisdições estrangeiras informações concretas sobre operações financeiras específicas, junto das entidades homólogas, para apurar quem efetuou os pagamentos, quais os montantes envolvidos e a que serviços diziam respeito os valores pagos a atletas e treinadores. Em causa estão suspeitas da eventual prática de crimes de fraude fiscal, levando o Fisco a tentar seguir o rasto do dinheiro.

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“Há milhares de declarações de IRS por liquidar”, alerta bastonária

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados alerta que ainda há “muitas milhares” de declarações de IRS por liquidar, numa altura em que falta cerca de um mês para terminar a campanha de entrega. Paula Franco reconhece que as primeiras liquidações, sobretudo das declarações automáticas, foram processadas rapidamente, mas refere que o ritmo abrandou entretanto e que existem declarações de IRS entregues que aguardam validação por parte dos serviços da AT.

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Isenções fiscais no arrendamento acessível não são fiscalizadas pelo IHRU

As isenções fiscais atribuídas aos senhorios que aderem aos programas de arrendamento acessível não estão a ser alvo de fiscalização por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Em causa estão benefícios como a isenção de IRS e IRC sobre as rendas, sem que exista um mecanismo que permita confirmar se os contratos continuam a cumprir as condições exigidas para manter esses apoios fiscais.

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Milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês

Os municípios da Marinha Grande e de Leiria não vão conseguir concluir até 30 de junho a análise de mais de 14 mil candidaturas a apoios de até dez mil euros para a reconstrução de habitações danificadas pelas tempestades do início do ano. Em causa estão 3.365 processos na Marinha Grande e 10.808 em Leiria, um objetivo definido pela CCDR do Centro em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. Parte das candidaturas ainda nem foi analisada.

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Consultora de Eurico Castro Alves apresentou traficante acusado de ligações ao PCC para negócio de cannabis

A consultora Wise Healthcare Solutions (WiseHS), fundada por Eurico Castro Alves, apresentou à empresa portuguesa de cannabis medicinal Sync Nature um empresário brasileiro que viria a ser condenado em Portugal por tráfico de cocaína. De acordo com uma investigação do Público, Cláudio Rocha Júnior é também apontado pelas autoridades brasileiras como tendo alegadas ligações ao PCC, uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de droga.

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