Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo celebra 20 anos com uma nova identidade e o mesmo compromisso

Coincidindo com a celebração do seu 20.º aniversário, o até agora Hospital Universitário Quirónsalud Madrid anunciou uma alteração da sua designação oficial para Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo. Segundo a instituição, esta decisão responde ao exercício de escuta ativa para refletir melhor o nome pelo qual o centro sempre foi reconhecido pelos seus doentes e, acima de tudo, constitui uma declaração institucional de responsabilidade e compromisso para com os pacientes mais próximos.

Desde a sua inauguração, em 2006, o centro adotou um modelo inovador focado na prestação de cuidados integrados. Atualmente, os seus 42.000 metros quadrados de instalações acolhem 314 camas e 16 blocos operatórios, consolidando-o como uma referência da saúde madrilena.

O hospital destaca que o seu verdadeiro motor é a equipa humana, composta por 1.300 profissionais, entre os quais mais de 600 médicos. Entre os marcos alcançados ao longo destas duas décadas, o centro recorda ter sido o primeiro hospital privado em Espanha a implantar uma válvula aórtica por via percutânea, o primeiro a realizar um transplante de medula óssea e pioneiro a nível nacional na remoção de um lóbulo pulmonar através de cirurgia robótica. Atualmente, continua a ser uma referência em áreas como Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia e Hemato-Oncologia Pediátrica.

“Cumprir 20 anos de história é o melhor aval da solidez e da excelência do nosso modelo assistencial”, afirmou Lucía Alonso, diretora-geral do hospital. “Representa o nosso compromisso permanente de continuar a oferecer uma medicina altamente especializada, apoiada na inovação, mas, acima de tudo, sustentada por profissionais que são a verdadeira razão de ser deste hospital e a melhor garantia para os nossos doentes. Isto ajuda-nos a enfrentar o futuro com a mesma vocação de vanguarda e responsabilidade com que abrimos as nossas portas em 2006.”

Inovação

A inovação é uma das principais marcas de identidade do hospital, que dispõe de tecnologia de última geração, incluindo tomografia computorizada espectral, tecnologia de ultrassons Photon Counting, quatro equipamentos de ressonância magnética, PET-TC, neuronavegador e uma plataforma O-Arm para imagiologia intraoperatória.

Na área cirúrgica, destacam-se dois blocos operatórios híbridos, que combinam cirurgia tradicional com procedimentos guiados por imagem de elevada precisão em tempo real, bem como um sistema de cirurgia robótica baseado em inteligência artificial e impulsionado pelo sistema Da Vinci, utilizado em cirurgia traumatológica. O hospital refere ainda ter sido pioneiro na integração de modelos de inteligência artificial para diagnóstico, atualmente utilizados de forma rotineira em cardiologia, diagnóstico por imagem e urgência, e pioneiro na utilização da impressão 3D para planeamento cirúrgico.

Ao longo destas duas décadas, a área materno-infantil registou mais de 45.000 nascimentos. O centro dispõe de uma oferta pediátrica completa e de uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos de elevada complexidade, capaz de tratar grandes prematuros, apoiada por um experiente serviço de cirurgia cardíaca pediátrica.

Por outro lado, a abordagem ao cancro constitui uma parte relevante da atividade do hospital, disponibilizando aos seus doentes acesso a tratamentos inovadores como radioterapia de alta precisão, terapia CAR-T, transplante de medula e terapias biológicas, sempre acompanhados por cuidados integrados de apoio psicológico, nutricional e físico, desde os programas de rastreio até ao período pós-remissão.

O grupo reforçou ainda a sua presença na região em 2025 com a inauguração do Olympia Centro Médico Pozuelo. Este novo espaço, concebido como um projeto complementar ao Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo, conta com 2.000 metros quadrados e 27 especialidades médicas, consolidando um modelo de cuidados ambulatórios altamente resolutivo, apoiado por equipamento de diagnóstico avançado.

“Todo este esforço para alcançar a excelência é sustentado pelos mais elevados padrões de qualidade assistencial. De facto, o hospital foi reconhecido em duas ocasiões com o selo dourado da Joint Commission International (JCI). Esta acreditação é o maior reconhecimento internacional na área da saúde e certifica de forma rigorosa que todos os processos médicos e humanos do centro estão orientados para garantir a máxima segurança do doente e a melhoria contínua”, destacou o grupo.

Investigação e doença

A vocação investigadora do Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo reflete-se em números: mais de 600 ensaios clínicos iniciados ao longo dos seus 20 anos de atividade, dos quais mais de 200 continuam ativos. Graças a esta atividade, milhares de doentes tiveram acesso precoce a tratamentos inovadores, participando inclusivamente no desenvolvimento dos atualmente conhecidos inibidores de GLP-1, apoiados por uma unidade pioneira de ensaios clínicos de fase I em oncologia.

Esta aposta estende-se também à formação de futuras gerações de profissionais de saúde. O hospital conta com 100 professores associados e 230 docentes colaboradores de Medicina, tendo formado cerca de 400 licenciados nesta área todos os anos. Além disso, pelas suas instalações passam mais de 200 estudantes de Enfermagem, ao mesmo tempo que mantém acordos com 16 instituições para estágios formativos e colabora na formação de médicos internos residentes (MIR) em Radiologia, Oncologia Médica, Medicina Interna e Ginecologia e Obstetrícia.

Após duas décadas de história, o Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo assume a sua nova identidade mantendo a mesma missão: continuar a oferecer uma medicina de vanguarda, apoiada em equipas especializadas, tecnologia de última geração e uma forte vocação assistencial, docente e investigadora, sempre orientada para o cuidado dos doentes e das suas famílias, com compromisso e responsabilidade.