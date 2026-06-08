Howard Hughes comprou seguradora Vantage por 2,1 mil milhões de dólares

A empresa norte-americana Howard Hughes Holdings (HHH) concluiu a aquisição da Vantage Group Holdings, seguradora e resseguradora especializada sediada nas Bermudas, numa operação avaliada em cerca de 2,1 mil milhões de dólares. O negócio marca uma mudança estratégica relevante para a liderança da empresa que procura transformar um grupo imobiliário numa holding diversificada inspirada no modelo da Berkshire Hathaway, relata o Reinsurance News.

Fundada em 2020 com o apoio das sociedades de investimento Carlyle e Hellman & Friedman, a Vantage afirmou-se rapidamente no segmento dos seguros e resseguros especializados, operando em várias linhas de negócio de seguros Não Vida, tendo atingido 1,6 mil milhões de dólares em prémios em 2025. A companhia destacou-se pela utilização intensiva de tecnologia, análise de dados e modelos avançados de subscrição de risco.

Segundo Bill Ackman, chairman executivo da Howard Hughes e fundador da gestora de fundos Pershing Square, a aquisição representa um marco na transformação da empresa. A ambição passa por criar uma plataforma de crescimento de longo prazo assente num negócio segurador rentável, aproveitando as semelhanças com o modelo que tornou a Berkshire Hathaway numa das maiores holdings mundiais.

“A Vantage será a pedra angular da transformação da Howard Hughes numa holding diversificada”, afirmou Ackman no anúncio da conclusão do negócio. A estratégia prevê combinar a atividade seguradora da Vantage com as capacidades de investimento da Pershing Square, procurando gerar retornos consistentes ao longo do tempo.

A aquisição tinha sido anunciada em dezembro de 2025 e previa inicialmente o fecho durante o segundo trimestre de 2026. O valor da transação corresponde a cerca de 1,5 vezes o valor contabilístico estimado da Vantage no final de 2025.

A operação será integralmente financiada pela Howard Hughes, contando com o apoio financeiro da Pershing Square, que também ficará responsável pela gestão dos ativos de investimento da seguradora. A expectativa da empresa é que esta estrutura permita reforçar a rentabilidade do capital e acelerar o crescimento da plataforma seguradora.

Onde entra Howard Hughes?

Em 2023, Bill Ackman, o atual líder da Pershing Square reorganizou a empresa que passou a chamar-se Howard Hughes Holdings (HHH), mantendo a atividade imobiliária numa subsidiária que mantém por desenvolver uma área de 48.000 hectares em 5 estados nos EUA.

Howard Hughes (1905-1976) foi uma das figuras empresariais mais icónicas do século XX nos Estados Unidos como produtor de cinema, aviador, engenheiro aeronáutico e investidor.

Foi também um dos maiores proprietários de terrenos no Estado do Nevada, especialmente na área que mais tarde daria origem à comunidade planeada de Summerlin, nos arredores de Las Vegas. A recuperação do nome deve-se a esta base imobiliária ainda construída pelo empresário.

As marcas mais conhecidas do seu império foram a companhia de aviação TWA, a produtora de cinema RKO e a Hughes Aircraft, esta dividida entre o que são hoje a Raytheon e a Boeing.