Instituto Coordenadas identifica os 25 empresários mais influentes da América Latina em 2026

O Instituto Coordenadas de Governação e Economia Aplicada apresentou um relatório especial que identifica os 25 empresários mais influentes da América Latina em 2026, uma classificação elaborada com base em critérios como capacidade de criação de valor, liderança setorial, influência regional, projeção internacional e impacto económico.

Segundo o estudo, a América Latina enfrenta uma nova fase de crescimento impulsionada pela digitalização, telecomunicações, energia, infraestruturas e serviços financeiros. Com mais de 660 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto agregado superior a sete biliões de dólares, a região consolida-se como um dos principais polos económicos emergentes do mundo.

O relatório coloca entre as principais referências empresariais latino-americanas Carlos Slim (México), Jorge Paulo Lemann (Brasil), Germán Larrea (México), David Vélez (Colômbia-Brasil), Marcos Galperin (Argentina), Paolo Rocca (Argentina), André Esteves (Brasil), Eduardo Elsztain (Argentina), José Luis Manzano (Argentina), Carlos Rodríguez-Pastor (Peru), Stanley Motta (Panamá) e Ricardo Salinas Pliego (México), entre outros.

A classificação inclui também figuras históricas como Roberto Irineu Marinho, Emilio Azcárraga Jean, Gustavo Cisneros, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Manuel Arango e Juan Domingo Beckmann, juntamente com representantes de uma nova geração de líderes empresariais ligados à tecnologia e à inovação.

O Instituto Coordenadas destaca que a influência empresarial na América Latina já não depende exclusivamente da dimensão do património, mas também da capacidade para impulsionar transformações económicas, desenvolver setores estratégicos e ligar os mercados latino-americanos às principais correntes globais de investimento e inovação.

O relatório conclui que estes 25 empresários constituem atualmente um dos principais motores de crescimento económico, emprego e investimento na região e representam uma referência para compreender a evolução do espaço económico ibero-americano durante a próxima década.