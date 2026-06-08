Direto Israel ignora Trump e ataca fábrica petroquímica iraniana
Brent sobe 4,59% para os 97 dólares por barril e gás sobre 5,29% para os 51 euros/MWH.
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Israel ignora Trump e ataca fábrica petroquímica iraniana
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