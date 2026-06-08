LaLiga Hypermotion consolida-se como um ativo de grande valor graças às elevadas audiências na fase decisiva
A LaLiga Hypermotion consolidou-se na sua fase decisiva como um dos principais ativos do futebol nacional, registando audiências de elevado nível.
Os dois jogos da jornada, UD Las Palmas-Málaga CF e CD Castellón-UD Almería, alcançaram conjuntamente mais de 451 mil espectadores de audiência média, segundo dados da Kantar, aproximando-se de referências internacionais do desporto transmitido em televisão paga, como a Fórmula 1 e o MotoGP.
Em particular, o encontro entre a UD Las Palmas e o Málaga CF reuniu mais de 309 mil espectadores de audiência média, um valor que confirma a relevância competitiva e audiovisual da fase decisiva da LaLiga Hypermotion. O jogo ficou apenas a cerca de 32 mil espectadores do Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, que registou 343 mil espectadores e uma quota de audiência de 23,4%.
A partida situou-se também praticamente ao nível do Grande Prémio da Hungria de MotoGP, que alcançou 311 mil espectadores, e superou a final de Roland Garros transmitida pela Eurosport, que registou 238 mil espectadores.
Com estes resultados, a LaLiga Hypermotion reforça a sua capacidade para sustentar valores elevados para os operadores televisivos, mesmo em períodos de menor atividade da Primeira Divisão. A competição oferece partidas de grande intensidade competitiva, com promoções, permanências e objetivos desportivos em jogo, fatores que aumentam o interesse dos adeptos e transformam cada jornada em conteúdo em direto, constituindo um ativo estratégico para operadores e plataformas.
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