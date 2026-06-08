Luca Cetrano é o novo Group Chief Investment Officer da Generali

A Generali nomeou Luca Cetrano como Group Chief Investment Officer, tendo assumido funções no dia 1 de junho. O novo responsável pelos investimentos do grupo vai reportar diretamente ao Group General Manager, Marco Sesana.

Cetrano é responsável pela orientação, coordenação e monitorização de todas as atividades de investimento associadas às carteiras de seguros da Generali, assegurando a gestão integrada dos ativos do grupo.

O novo CIO integra a Generali Investments desde 2012, tendo ao longo do seu percurso desempenhado várias funções. Em 2021, assumiu o cargo de Head of Portfolio Construction and Tactical Asset Allocation da Generali.

Mais recentemente, viu o seu âmbito de atuação expandido, passando também a abranger a Strategic Asset Allocation e a carteira de investimentos da holding do grupo, consolidando a sua posição na estrutura de gestão de ativos da seguradora.

A Generali é uma empresa de seguros e gestão de ativos a nível mundial, com um volume total de prémios de 98,1 mil milhões de euros e 900 mil milhões de euros em ativos sob gestão em 2025, de acordo com a empresa. Em Portugal, a Generali Tranquilidade possui uma quota de mercado Não Vida de 21,8%, registando cerca de 1,73 milhões de euros em prémios emitidos, de acordo com dados tratados por ECOseguros.